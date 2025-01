Nova in hkrati stara kraljica ženske skakalne novoletne turneje Dveh večerov je postala mlada slovenska šampionka Nika Prevc, ki je le še streljaj od rumene majice vodilne v svetovnem pokalu. Tik pod vrhom pa je tudi pri zaslužkih med skakalkami. Pri fantih si je od Slovencev do konca nemškega dela turneje največ finančne pogače priskakal Anže Lanišek. Kljub velikemu napredku ženskega skakanja pa razlike v nagradah med moškimi in ženskami še vedno ostajajo izjemno velike. In kot da to ni bilo dovolj, je bila na ženski turneji vnovič v ospredju nenavadna nagrada za zmago v kvalifikacijah.

Največji zaslužek med vsemi skakalci v svetovnem pokalu trenutno pripada Nemcu Piusu Paschkeju, ki je na 14 tekmah te zime zaslužil kar 124.200 švicarskih frankov (132.200 evrov), saj se nagrade v zimskih športih običajno podeljujejo v švicarskih frankih. Avstrijec Daniel Tschofenig, ki trenutno vodi tako v skupnem seštevku svetovnega pokala kot tudi v novoletni turneji, je zbral 120.900 švicarskih frankov (128.900 evrov), medtem ko je njegov rojak Jan Hörl zaslužil 113 tisoč švicarskih frankov (120.475 evrov). Treba se je zavedati, da je tem zneskom treba odšteti še davek.

Kako pa se kaže slovenskim skakalcem? Anže Lanišek in Timi Zajc sta kot najvišje uvrščena Slovenca v svetovnem pokalu tudi na vrhu lestvice slovenskih zaslužkarjev. Žaba je trenutno pri približno 41 tisoč evrih (neobdavčenih), Zajc pa si je priskakal približno deset tisoč evrov manj.

Pregled zaslužkov slovenskih skakalcev (zneski so bruto in od njih je treba še odšteti davek)

Skakalec Zaslužek (CHF) Zaslužek (EUR) Anže Lanišek 38.800 41.366 Timi Zajc 28.800 30.705 Domen Prevc 4.100 4371 Lovro Kos 2.900 3091 Žak Mogel 1.800 1919 Žiga Jelar 700 746

Pri dekletih je na vrhu prav tako predstavnica Nemčije. Katharina Schmid, trenutno vodilna v svetovnem pokalu, je po osmih tekmah zbrala največjo finančno nagrado med skakalkami, in sicer 34.865 švicarskih frankov (37.170 evrov). Sledi ji Nika Prevc s 34.747 švicarskih frankov (37.045 evrov), ki je drugič zapored postala zmagovalka turneje Dveh večerov v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu. Zmaga na turneji ji je prinesla dodatnih deset tisoč švicarskih frankov (10.661 evrov).

Pregled zaslužkov slovenskih skakalk (zneski so bruto in je treba še odšteti davek)

Skakalka Zaslužek (CHF) Zaslužek (EUR) Nika Prevc 34.747 37.045 Ema Klinec 12.836 13.685 Nika Vodan 774 825 Taja Bodlaj 645 687

Razlike med skakalci in skakalkami, neobičajna nagrada za Nemki

Pregled zaslužkov kaže na očitne razlike med nagradami za moške in ženske. Medtem ko moški za zmago na tekmi svetovnega pokala prejmejo 13 tisoč švicarskih frankov (13.900 evrov), skakalke za enako doseženo nagrado prejmejo zgolj štiri tisoč švicarskih frankov (4.280 evrov). To je le ena izmed številnih razlik, ki zaznamujejo skakalne tekme. Na primer, skakalec, ki doseže 30. mesto in pridobi točko v svetovnem pokalu, prejme 400 švicarskih frankov (428 evrov), medtem ko 25. skakalka, ki še vedno prejme denarno nagrado, zasluži 258 švicarskih frankov (276 evrov).

Selina Freitag in Katharina Schmid sta za zmagi v kvalifikacijah prejeli praktične nagrade. Foto: Guliverimage

Na turneji Dveh večerov smo znova bili priča nenavadnim nagradam za zmago v kvalifikacijah pri skakalkah. Medtem ko fantje za zmago v kvalifikacijah prejmejo tri tisoč švicarskih frankov (3.200 evrov) finančne nagrade, pa skakalke prejemajo nagrade v materialnih oblikah. Zmagovalka kvalifikacij Selina Freitag in njena rojakinja Katharina Schmid sta v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu namesto denarne nagrade prejeli brisače, šampon in gel za tuširanje. Freitagova je ob tem za Augsburger Allgemeine povedala: "Ne želim se preveč pritoževati, vendar to jasno kaže na razlike. To zagotovo ni vredno za turnejo Dveh večerov. Ne razumem, zakaj so takšne nagrade sploh dovoljene."