Švicarski veteran smučarskih skokov Simon Ammann je izpadel iz ekipe za svetovni pokal in se bo moral v prihodnjih dneh dokazovati na nižji tekmovalni ravni, v celinskem pokalu. Trener Martin Künzle upa, da si bo 43-letnik tam vrnil zaupanje.

V novi sezoni svetovnega pokala smučarskih skokov ne gre nič po načrtih Simona Ammanna, ki je do zdaj osvojil pičli dve točki za 30. mesti v Lillehammerju in Ruki. V domačem Engelbergu in nato na prvi postaji novoletne turneje v Oberstdorfu je obstal že v kvalifikacijah, tako da mu preboj na tekmo ni uspel.

Trenerski štab se je odločil, da ga umakne iz svetovnega pokala, tako da bo v prihodnje samozavest poskušal dvigniti v celinskem pokalu. "Simon mora vrniti zaupanje v svoje skoke," je odločitev, da Ammanna umaknejo iz ekipe za svetovni pokal, za švicarski Blick komentiral trener Martin Künzle.

"Simon mora vrniti zaupanje v svoje skoke," se v trenerskem štabu nadejajo, da bi Ammann v celinskem pokalu dobil nekaj prepotrebne samozavesti. Foto: Guliverimage

Namesto 43-letnika bo na naslednji postaji najvišje ravni v Zakopanah (18. januar) nastopil 20-letni Yannick Wasser, ki še čaka na prve točke svetovnega pokala. "Yannick je v Engelbergu (36. mesto) navdušil. Všeč nam je njegov razvoj," ob tem dodaja Künzle.

Ob mladeniču bodo na Poljskem tekmovali še peti skakalec zime Gregor Deschwanden, Killian Peier in Felix Trunz, medtem ko se Ammann odpravlja v Klingenthal in Bischofshofen.