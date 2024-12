Smučarski skakalci odštevajo dneve od začetka 73. novoletne turneje, ki se bo s kvalifikacijami v soboto začela v Oberstdorfu. Zlatega orla bo na prvem vrhuncu sezone branil Japonec Rjoju Kobajaši, slovenska zasedba pa bo štela pet članov, z Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem na čelu. Slovenci v tej sezoni še niso stali na zmagovalnem odru, a verjamejo, da se bo to, tako kot lani, spremenilo na turneji. "Vemo, da je novoletna turneja svoje poglavje. Tam vsi začnemo z nule," pravi Zajc, Lanišek pa dodaja: "Vsi vemo, kaj si skakalci tam želimo."

Za smučarskimi skakalci je pet postaj sezone svetovnega pokala, trenutno imajo nekaj prostih prazničnih trenutkov, že konec tedna pa jih čaka prvi vrhunec tekmovalnega obdobja. Novoletna turneja štirih skakalnic se bo s kvalifikacijami začela 28. decembra v Oberstdorfu, končala pa 6. januarja v Bischofshofnu, kjer bo podeljen zlati orel.

Rjoju Kobajaši je na lanski turneji osvojil drugega zlatega orla, v tej sezoni pa ne najde prave forme. Foto: Guliverimage Na lanski turneji ga je osvojil Japonec Rjoju Kobajaši, ki še ni v želeni formi. Najbolj so s to lahko zadovoljni v nemškem in avstrijskem taboru. Med prvo deseterico imata naroda kar sedem tekmovalcev – na vrhu je Nemec Pius Paschke –, ob njih pa še Švicar Gregor Deschwanden, Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal in Anže Lanišek.

Nemci na glavno nagrado prestižne turneje čakajo že od Svena Hannawalda in sezone 2001/02, Avstrijce pa je zadnjič razveselil Stefan Kraft pred desetimi leti.

Leto za Kraftom je zlati orel pripadel Petru Prevcu, ki je ob Primožu Peterki (1996/97) edini slovenski zmagovalec turneje.

"Jaz točno vem, kaj želim letos, po kaj grem na novoletno turnejo. Ne bom skrival želje. Vsi vemo, kaj si skakalci tam želimo. Gre se po orla. Če bo, bo, če ne bo, ne bo. Najpomembnejše je, da pridem tja in skačem sproščeno. Da počepnem in odskočim, kot znam, 'zalimam' čim bližje ravnini, potem bodo pa seštevki povedali, kakšen rezultat bo. Najpomembnejše mi je, da bom imel prave občutke," je še pred odhodom v Engelberg v pogovoru z novinarji dejal najvišje uvrščeni slovenski skakalec ta trenutek Lanišek, ki priznava, da mu v začetku sezone po mestih med 15. in 20. ni bilo najlažje.

"Seveda se takrat pojavi kakšno vprašanje ali frustracija, saj točno veš, česa si sposoben in kaj imaš v sebi. Mi je pa pri tem, kot sem rekel že večkrat, pomagala terapevtka in vsa podpora, ki jo imam doma." Anže Lanišek je na desetem mestu seštevka svetovnega pokala najvišje uvrščeni Slovenec. Upa, da na novoletni turneji prvič to sezono skoči do stopničk. Skakalnica v Garmisch-Partenkirchnu mu zelo ustreza: Kot bi bila narejena zame. Foto: Guliverimage

Slovenci v tej sezoni še niso skočili na zmagovalni oder, še najbližje mu je bil v Titisee-Neustadtu s četrtim mestom in štirimi desetinkami zaostanka za tretjim prav Lanišek. V lanski sezoni je prve stopničke osvojil prav na novoletni turneji, ko je na dan novega leta zmagal v Garmisch-Partenkirchnu.

"Garmisch mi zelo ustreza, točno vem, kaj moram narediti, ko pridem tam na rampo. Tam se počutim, kot bi bila skakalnica narejena zame. Oberstdorf (lani je bil tam 18., op. a.) pa bo treba pregrizniti. Ko danes gledam nazaj, skakanje tam lani niti ni bilo tako slabo, bolj je bila smola. Vem, da se bo tudi tam enkrat izšlo, samo čim manj se je treba obremenjevati in biti sproščen," še dodaja 28-letnik, ki je lansko turnejo končal na petem mestu. Visoko, na sedmem mestu, je bil Lovro Kos.

Timi Zajc še išče želeno konstantnost. Foto: Guliverimage

Da je osvojitev zlatega orla nekoč cilj, je pred letošnjo sezono poudaril tudi Timi Zajc, a se zaveda, da ga na koncu dobi tisti, ki bo najbolj konstantno pri vrhu.

"Konstantnosti mi je v preteklosti manjkalo, tiste pri vrhu, saj ti tista pri 30. mestu nič ne koristi (smeh, op. a.). Vemo, da je novoletna turneja svoje poglavje. Tam vsi začnemo z nule. Velikokrat se je že zgodilo, da se marsikateremu favoritu tam ne izide po željah. Jaz si želim skočiti tja s prazno glavo, potem pa bom iz dneva v dan videl, kam nas bo peljala pot," pravi trenutno 14. skakalec zime.

Zajc je na posamičnih tekmah letošnje sezone najvišje skočil do petega mesta (Wisla, Titisee-Neustadt), še dvakrat se mu je uspelo prebiti do deseterice, zadnjič v Engelbergu: "Videli smo, da sem s tistimi pravimi skoki, pa če so razmere dokaj v redu, lahko pri vrhu. Z nekaterimi skoki sem dobil mirnost pri sebi, zdaj samo želim ostati miren in nekako čakati, da se stvari uredijo."

"Zadnji treningi so pokazali, da se stvari počasi sestavljajo. Veseli me, da sta lahko Anže in Timi zelo močna nosilca, slej kot prej se jima bo 'poklopilo' tudi na tekmi," pa je prepričan glavni trener Robert Hrgota, ki bo dokončno ekipo za začetek novoletne turneje sporočil v kratkem.

Ob Lanišku in Zajcu bosta, kot poroča STA, v ekipi še Kos in Domen Prevc, glede petega potnika pa se bo selektor Robert Hrgota po četrtkovem treningu odločil med Žakom Mogelom in Žigo Jelarjem.