Po treningih v Planici v minulem tednu je Robert Hrgota določil peterico Slovencev, ki bo zastopala barve Slovenije na turneji štirih skakalnic. V petek bodo v Oberstdorf odpotovali Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc in Žiga Jelar.

”Vesel sem, ker smo v Planici naredili še dva treninga v tem tednu in sicer v torek in danes. Danes smo imeli še interne kvalifikacije za zadnje mesto v ekipi za začetek turneje in to mesto si je zanesljivo priboril Žiga Jelar,” je povedal Hrgota, ki je dodal, da so menjave v ekipi možne tudi že po prvi tekmi v Oberstdorfu.

Novoletna turneja se bo začela v soboto ob 16.40 s kvalifikacijami na skakalnici pod Senčno goro.