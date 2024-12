Novo sezono svetovnega pokala so najbolje začeli v avstrijskem in nemškem taboru, tako da sta trenerja Andreas Widhölzl in Stefan Horngacher ekipo za novoletno turnejo izbirala iz široke palete tekmovalcev. Nekateri so tako ostali brez vstopnice za začetek prvega vrhunca tekmovalnega obdobja. Med njimi je tudi nemški veteran Marcus Eisenbichler, ki se mu nastopi na zadnji postaji v Engelbergu niso izšli po željah, zato bo prvo prizorišče novoletne turneje v Oberstdorfu izpustil.

Nemci so se namreč odločili, da bodo nacionalno kvoto (uporabijo jo lahko na omejenem številu domačih prizorišč) na turneji uporabili le na drugi postaji v Garmisch-Partenkirchnu. V Oberstdorfu bo Horngacher lahko računal "le" na šest tekmovalcev (v prvi periodi so jih imeli sedem), med njimi tako ni 33-letnega Eisenbichlerja, ki je na 25. mestu četrti najvišje uvrščeni Nemec.

Pius Paschke je eden od glavnih favoritov za osvojitev orla in končanje nemškega uroka. Bo zdržal pritisk? Foto: Guliverimage Domači del turneje bodo odprli vodilni skakalec zime Pius Paschke, šesti Andreas Wellinger, deveti Karl Geiger, 31. Stephan Leyhe, 33. Philipp Raimund in 20-letni Adrian Tittel, ki zaseda 47. mesto svetovnega pokala.

"Žal smo morali zmanjšati zasedbo s sedmih na šest tekmovalcev. Markus Eisenbichler, ki je v internih kvalifikacijah svetovnega pokala v Engelbergu izgubil proti Philippu Raimundu, se bo turneji pridružil v Garmisch-Partenkirchnu, ko bomo imeli nacionalno kvoto," je odločitev v izjavi za domačo zvezo pojasnil Horngacher.

Avstrijska sedmerica bo na začetku sezone brez 15. skakalca seštevka, 39-letnega Manuela Fettnerja. Foto: Guliverimage

Avstrijci, ki imajo med prvimi 15. skakalci skupnega seštevka kar šest tekmovalcev, bodo v Oberstdorfu lahko računali na sedem skakalcev. Med te pa Widhölzl ni uvrstil 15. Manuela Fettnerja. Glavni trener namreč na začetek turneje pelje isto zasedbo, kot je pretekli teden nastopala v Engelbergu.

To sestavljajo drugi skakalec zime Daniel Tschofenig, ki je v Švici zasedel drugo in prvo mesto, tretji skakalec zime Jan Hörl, četrti Stefan Kraft, osmi Maximilian Ortner, 11. Michael Hayboeck, 35. Markus Müller in 37. Stephan Embacher.

Tako Avstrijci kot Nemci so glavni kandidati za zlatega orla, ki ga je na lanski novoletni turneji še tretjič osvojil Rjoju Kobajaši, ki pa letos ni v želeni formi. Avstrijci so se ga zadnjič veselili v sezoni 2014/15, ko ga je osvojil Kraft, nemška skupna zmaga pa ima še precej daljšo brado, saj na orla čakajo že od sezone 2001/02 in Svena Hanawalda.

Novoletna turneja se bo s kvalifikacijami začela v soboto.