Nika Prevc že blestela, odlična tudi Ema Klinec

Smučarske skakalke so zbrane v Garmisch-Partenkirchnu, kjer so danes opravile s kvalifikacijami za torkovo tekmo, s katero bodo začele turnejo dveh večerov. Odlično je s prvim delom naloge opravila Nika Prevc, ki je v kvalifikacijah zasedla tretje mesto, le dve točki za najboljšo Nemko Selino Freitag. Lanska zmagovalka je zablestela že na obeh treningih, na katerih je bila daleč pred konkurenco. Brez napak je svoje delo opravila tudi Ema Klinec, ki je bila v kvalifikacijah šesta, medtem ko se ostali slovenski četverici ni uspelo prebiti na tekmo, ki bo v torek ob 16.20. Tja se je od 60 skakalk uvrstilo 30. Turnejo bodo končale na prvi dan novega leta v Oberstdorfu.

Medtem ko smučarski skakalci nastopajo na 73. novoletni turneji štirih skakalnic, skakalke na novoletno turnejo v podobni obliki še čakajo. Tako kot lani bodo konec leta in začetek novega preživele v Nemčiji, kjer jih čaka mini turneja dveh večerov.

Začele so jo z današnjimi kvalifikacijami za torkovo tekmo v Garmisch-Partenkirchnu. V kvalifikacijah je bila najboljša Nemka Selina Freitag (137,8 točke) pred Norvežanko Eirin Mario Kvandal (136,7) in slovensko šampionko Niko Prevc, ki je v nekoliko slabših razmerah za prvim mestom zaostala le dve točki. Četrta je bila vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Nemka Katharina Schmid (134,1). Suvereno je svoje delo opravila tudi Ema Klinec, ki je bila šesta (131,7). Ostali slovenski četverici se ni uspelo prebiti med 30 tekmovalk, ki so si zagotovile mesto na tekmi. Taja Bodlaj je nastop na tekmi na 31. mestu zgrešila za dve točki in desetinko, Ajda Košnjek je bial 33., Tina Erzar 36., Katra Komar pa 43. med 60 tekmovalkami.

Ema Klinec je bila v kvalifikacijah šesta. Foto: Guliverimage

Na štartu kvalifikacij je bilo 60 skakalk, tekmo si je zagotovilo 30 skakalk, ki bodo v torkovi prvi seriji skakale v parih, v finale se jih bo uvrstilo 20, in sicer zmagovalke 15 parov ter pet srečnih poraženk. Nika Prevc se bo v prvi seriji pomerila z 28. uvrščeno skakalko iz kvalifikacijah Avstrijko Marito Kramer, Ema Klinec pa se bo za mesto v finalu pomerila s 25. Čehinjo Anezko Indrackovo.

Skakalke so pred tem opravile tudi z dvema treningoma, oba pa sta pripadli Niki Prevc, ki je dvakrat postavila z naskokom najboljši daljavi. Na prvem treningu je pristala pri 143 metrih, na drugem pa je svojemu dosežku s prvega skoka dodala še pol metra, s čimer je le za pol točke zaostala celo za moškim rekordom skakalnice. Na prvem preizkusu skakalnice je za 8,8 točke prehitela vodilno v skupnem seštevku Nemko Katharino Schmid, na drugem pa se ji je še najbolj približala Avstrijka Eva Pinkelnig (+15,9 točke). Med deseterico se je od Slovenk na obeh treningih povzpela tudi Ema Klinec, ki je bila na obeh preizkusih deveta.

V sredo bodo skakalke mini turnejo končale z individualno preizkušnjo v Oberstdorfu. Zmagovalka seštevka obeh tekem prejme pokal in finančno nagrado 10.000 evrov, drugouvrščeni pripade 5.000 evrov, tretjeuvršceni pa 3.000 evrov.

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Lanska turneja pripadla Niki Prevc

Niki Prevc je sicer pripadla lanska mini turneja. Najstnica je v Garmisch-Partenkirchnu z rekordom naprave 133 metrov zmagala, kar je bila njena druga zmaga svetovnega pokala, v Oberstdorfu pa nato zasedla peto mesto. Na koncu je v seštevku obeh prizorišč za slabih deset točk prehitela Evo Pinkelnig, tretja je bila Kanadčanka Abigail Strate.

Ema Klinec je peta skakalka seštevka zime. Foto: Guliverimage

Slovenski tabor v Nemčiji šteje šest skakalk. Nika Vodan, ki znova čuti bolečine v kolenu, bo izpustila nemški postojanki.

Schmid v skupnem vodstvu

V skupnem seštevku svetovnega pokala s 460 točkami vodi Nemka Katharina Schmid, Prevc ima na drugem mestu 329 točk, tretja Lisa Eder pa 230. Klinec je peta.

Katharina Schmid vodi v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Torkova tekma se bo začela ob 16.20. Na prvi dan novega leta se bodo kvalifikacije v Oberstdorfu začele ob 14.45, tekma je predvidena ob 16.15.