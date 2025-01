Kar počno avstrijski skakalci v tej sezoni, je nekaj neverjetnega. Naši severni sosedi kažejo predstave, ki se jim čudi skakalni svet. Nič drugače ni na prestižni novoletni turneji, na kateri so kar trije skakalci na prvih treh mestih in v igri za zlatega orla. Zvezdnik Stefan Kraft je spregovoril o "interni" tekmi za laskavo lovoriko in pomiril avstrijske privržence tega športa.

Daniel Tschofenig je po zmagi v Garmisch-Partenkirchnu prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala in tudi na novoletni turneji. Po zmagi na prvi postojanki v Oberstdorfu je bil v najboljšem položaju Stefan Kraft, ki je turnejo štirih skakalnic osvojil pred desetimi leti.

Izkušeni Avstrijec je po težavah v prvi seriji Ga-Pa pregriznil drugo nemško prizorišče in je zdaj tretji, med njima pa je še Jan Hörl. Tschofenig ima pred avstrijskim delom turneje 7,9 točke prednosti pred Hörlom, Kraft zaostaja dodatne 0,8 točke. Četrti je nato prvi skakalec, ki ne prihaja iz Avstrije. Švicar Gregor Deschwanden ima za prvim mestom zaostanek 13,6 točke, medtem ko preostali že več kot 20 točk.

Najboljši slovenski orel je na devetem mestu Anže Lanišek, ki je bil v Garmisch-Partenkirchnu na četrtem mestu povsem blizu stopničk. Njegov zaostanek za zlatim orlom znaša 43,2 točke.

Avstrijci so se razveselili zmage Daniela Tschofeniga v Garmisch-Partenkirchnu. Foto: Guliverimage

"Dobra novica je, da je še vse odprto," se je Kraft zasmejal ob izteku olimpijske skakalnice v Garmisch-Partenkirchenu: "Po prvem skoku sem se že spraševal, kaj to pomeni (14. mesto, op. a.), zato sem vesel, da je zdaj tako." Kraft je imel v drugo tretji dosežek in se povzpel na končno osmo mesto.

"Trenutno sta malenkost boljša, ker sta stabilnejša. Imam pa tudi svoje prednosti, s katerimi ju bom skušal motiti," je za Kronen Zeitung dejal zadnji avstrijski zmagovalec novoletne turneje v luči boja z moštvenima kolegoma.

Njegova prednost v primerjavi s Tschofenigom in Hörlom so izkušnje, saj je v svoji dolgoletni karieri že marsikaj doživel. "Pred desetimi leti sem bil v Bischofshofnu grozno živčen," se spominja Kraft, a je takrat zdržal in osvojil zlatega orla. Ni malo takšnih, ki se sprašujejo, ali bodo na naslednjih dveh postojankah v igri tudi kakšne psihološke igrice znotraj avstrijskega moštva. "Seveda ne bomo začeli psiholoških iger, ampak želimo to pripeljati do konca kot ekipa," Kraft jasno odgovarja na namigovanja.