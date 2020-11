Prvi mož stroke ni bil zadovoljen, a upa na takojšen zasuk

V petkovih kvalifikacijah je bil s 16. mestom najboljši najizkušenejši Peter Prevc, na ekipni preizkušnji so slovenski orli zasedli šesto mesto, na posamični pa je bil s šestim rezultatom najboljši Anže Lanišek, medtem ko so se do točk svetovnega pokala dokopali še Bor Pavlovčič (20.), Timi Zajc (23.) in najstarejši od bratov Prevc (30.). To je na kratko povzet rezultatski izplen slovenske reprezentance po prvi postojanki sezone.

Cilji v naši reprezentanci so postavljeni višje, zato Wisle niso zapustili z najboljšimi občutki. Po drugi strani pa so tekmovalni led prebili, kar so nekateri krvavo potrebovali. Glavni trener Gorazd Bertoncelj verjame, da bo že v Ruki drugače.

"Če bi skočil pet sekund prej, bi imel Lanišek stopničke"

Lanišek je v prvi seriji opravil odličen skok in pri daljavi 136 m pristal celo v telemark. Foto: Sportida "Pred nedeljsko tekmo smo vedeli, da bo zahtevna, saj je bil napovedan močan veter. Moral si opraviti zelo dober ali odličen skok oziroma imeti srečo s pogoji. Anže je v prvi seriji naredil odličnega. V zadnjem obdobju je pokazal več takšnih. Izjemen je bil tudi zaključek v telemark, kar pri 136 metrih ni lahko. Brezhibno je opravil. V drugo je skočil solidno. Če bi skočil pet sekund prej, bi osvojil stopničke. V zraku se mu je veter zasukal in je pri preletu izgubil na višini. Preostali tekmovalci? Čestitke Boru, ker že dolgo ni osvojil točk in je dvakrat solidno skočil. Težko komentiram Timija in Petra. Skočila sta v nemogočih razmerah. S tehničnega vidika je bilo pri Petru iz skoka v skok boljše."

Nato se je dotaknil celotnega konca tedna in še petkovih kvalifikacij ter ekipne preizkušnje: "Ne moremo biti zadovoljni. Delno le z nedeljskim šestim mestom. Nekaj svetlih trenutkov smo imeli. Osnova za naprej je. Verjamem, da se bomo v Ruki lahko približali najboljšim in počasi stopnjevali formo. Timi je na ekipni tekmi v finalu pokazal zelo soliden skok. Če bo stopnjeval, bo hitro zraven."

"Moteče je, da nekdo pred odhodom za 10 metrov preskoči nekoga in je potem slabši"

Od Timija Zajca se je pričakovalo več. Popravni izpit bo imel ta konec tedna v Ruki, kjer je lani po prvi seriji celo vodil in na koncu osvojil osmo mesto. Foto: Sportida Od določenih skakalcev se je na prvi postojanki pričakovalo več, zlasti od Zajca, ki je bil pred odhodom na Poljsko med najbolj razpoloženimi. O tem, kaj je Bertonclja presenetilo v negativni smeri, je izpostavil: "To, kako smo nastopili v petek in soboto. Moteče je, da nekdo pred odhodom za 10 metrov preskoči reprezentančnega kolega v Kranju ali Planici, nato pa je ta skakalec na tekmi boljši. Pri določenih skakalcih, dokler ni tekem, se pojavi zakrčenost, nesproščenost."

Povsem drugačna slika je bila pri Prevcu, ki pred potjo v Wislo ni bil razpoložen na skakalnici. A je imel v kvalifikacijah najboljši dosežek med slovenskimi skakalci: "Zaradi izkušenj smo ga tudi vzeli na tekmo. Vemo, da je izkušen in tekmovalen skakalec. Pred Wislo je bil v bolj mizerni formi. Imam občutek, da se iz skoka v skok dviguje. Tudi on bo pravi. Lanišek prav tako potrebuje tekmovanja. Težko se sprosti. Upam, da je prebil led in bo zdaj lažje tekmoval. Nič drugače ni pri Timiju, ki potrebuje malce več zaupanja, odločnosti."

Lanski spomin na Ruko kljub diskvalifikacijam lep

Peter Prevc je bil pred odhodom na Poljsko v bolj mizerni formi, a je vnovčil izkušnje, kar je zadostovalo za uvrstitev med dobitnike točk. Foto: Sportida Samozavest je tista, ki jo prvi mož strok izpostavlja, da jo bodo morali imeti naši skakalci v nadaljevanju sezone. Lepo priložnost, da popravijo vtis, bodo imeli že ta konec tedna v Ruki, kjer bosta v soboto in nedeljo dve posamični preizkušnji.

Skakalnica, na kateri se leti dlje, je slovenskim skakalcem bolj po godu kot naprava, ki ima ime po legendarnem poljskem skakalcu Adamu Malyszu. Lani sta bila po prvi seriji Zajc in Peter Prevc vodilna. Slednji bi se na koncu zavihtel na stopničke, če v drugi seriji ne bi bil zaradi nepravilnosti na dresu diskvalificiran. Mlajši reprezentančni kolega je v finalu skočil nekoliko slabše in nazadoval na osmo mesto – na tretjo mesto se je zavihtel Lanišek, Domen Prevc, ki doma lovi formo za morebitni nastop na svetovnem prvenstvu v Planici, pa je bil enajsti.

Do Planice brez menjav

Zaradi nepredvidljivih razmer v petek in nedeljo bo dal skakalcem priložnost, da se pokažejo v pravi luči v Ruki in Nižnem Tagilu, zato do svetovnega prvenstva v Planici ne bo delal kadrovskih menjav znotraj ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida "Upam, da nam bo organizator šel v četrtek na roko in bomo lahko opravili trening na tej skakalnici. Sicer pa potujemo na Finsko v sredo, ko imamo čarterski let. Nekateri bodo v torek doma skakali, smo pa se odločili, da ne bomo naredili nobene kadrovske spremembe. Do svetovnega prvenstva v poletih v Planici tako ne bo nobene spremembe, saj po Ruki neposredno potujemo v Nižni Tagil. Precej turbolentna petek in nedelja sta bila, da bi lahko dali konkretnejšo oceno. Zato si zaslužijo skakalci še kakšno priložnost," razmišlja Bertoncelj.

Sezona se je za skakalce začela nekoliko drugače kot pretekla, na spremembe pa je vplivalo globalno stanje glede novega koronavirusa. Gledalcev zaradi varnostnih ukrepov ob skakalnici ni bilo, sicer bi le-ta pokala po šivih, saj so Poljaki nori na smučarske skoke, držati pa so se morali posebnih navodil, da virus ne bi vstopil v njihov potujoči balonček.

"Protokoli so bili. Ukrepi so takšni kot pri nas. Nositi moramo maske, držati razdaljo, se držati higiene. V hotelu smo v mehurčku. Skakalna karavana je bila v Wisli nastanjena v dveh nadstropjih, imeli smo svojo restavracijo. Za varnost je bilo zelo dobro poskrbljeno. Tudi testiranja so prisotna. Mi se bomo denimo danes testirali na Golniku, ker je to potrebno za odhod v Ruko. Ko bomo v sredo pristali, bo sledilo novo testiranje, v soboto pa bomo naredili še en test PCR, ki bo veljal za Nižni Tagil," je sklenil Bertoncelj, ki upa na dvig forme, saj se svetovno prvenstvo na Letalnici bratov Gorišek nezadržno približuje (10.–13. december).