Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar si je po zahtevni sezoni, ki so jo krojile zasebne stiske, dal duška. Odpravil se je v Los Angeles, ''sveto'' mesto za slovenski šport, saj v njem živita in navdušujeta tako Luka Dončić kot Anže Kopitar. 27-letni Gorenjec, ki se odlično znajde tudi v vlogi pevca, si je kot ljubitelj hokeja z veseljem ogledal spektakel v ligi NHL.

Užival na tekmi in spoznal "škrata"

V udobni dvorani Crypto.com Arena, kjer nastopajo tako Kopitarjevi Kralji kot tudi Dončićevi Jezerniki, je užival v spremljanju dvoboja med moštvoma LA Kings in Seattle Kraken. Rezultat resda ni šel v prid Kopitarjevim, saj so na domačem ledu izgubili z 1:2, je pa Jelar užival v vsem drugem, kar lahko ponudi takšen športni spektakel.

Zelo mu je seglo v srce srečanje z znanim ameriškim filmskim igralcem in športnim zanesenjakom Willom Ferrellom. "To je človek, ki navija za Kralje skoraj na vsaki tekmi. To je oseba, ki pozna Eddieja Edwardsa - The Eagla (nekdanji britanski smučarski skakalec, ki se je vpisal v zgodovino tega športa, op. p.) in smučarske skoke. To je Will Ferrell, skromen in spoštljiv," Jelar ni skrival sreče po tem, ko je čez lužo spoznal slavnega ameriškega komika.

Ferrell je med drugim zaslovel s filmsko uspešnico Škrat (The Elf). "Konec koncev smo vsi škrati,'' je na Instagramu šaljivo zapisal slovenski športnik in se zakoncema Kopitar zahvalil za nepozabno izkušnjo, ki jo je doživel v Los Angelesu.

Žiga Jelar je v sončni in topli Kaliforniji obiskal tudi Čarovniški svet Harryja Potterja. Foto: Instagram

Jelar je v Kaliforniji uresničil otroške sanje. Pred leti je bil goreč ljubitelj Harryja Potterja, zdaj pa se mu je ponudila priložnost, da obišče njegov Čarovniški svet. To je tematski park Universal Studios Hollywood v bližini Los Angelesa, ki je zasnovan na medijski franšizi o Harryju Potterju, fantazijskem junaku serije filmov in knjig Britanke J. K. Rowling.