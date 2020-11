Tudi Kraft in Hayböck pozitivna na novi koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so minuli teden v avstrijski skakalni reprezentanci po vrnitvi iz poljske Wisle potrdili tri okužbe z novim koronavirusom, zaradi česar je v Ruko odpotovala B-ekipa, so danes objavili še pozitivna testa lanskega zmagovalca sezone Stefana Krafta ter Michaela Hayböcka.

Avstrijski skakalci, ki so na uvodni postojanki svetovnega pokala v Wisli dobili ekipno tekmo, Daniel Huber pa je bil na posamični tretji, so prejšnji teden po vrnitvi s Poljske odkrili tri pozitivne na novi koronavirus v A-reprezentanci.

Ker sta bila pozitivna skakalca Gregor Schlierenzauer in Philipp Aschenwald ter trener Andreas Widhölzl, je A-ekipa ostala doma, saj so morali preostali člani zmagovite ekipe v karanteno.

Danes so Avstrijci razkrili da sta s covidom-19 okužena tudi sostanovalca na tekmah Kraft in Hayböck, ki sta že bila v samoosamitvi po prvih treh pozitivnih testih v ekipi in nista odpotovala na drugo postojanko svetovnega pokala.

Kot je za avstrijsko tiskovno agencijo Apa še potrdila avstrijska smučarska zveza, nihče od njiju nima nobenih simptomov covidne bolezni.

Tako bosta morala Kraft in Hayböck izpustiti tudi naslednjo postojanko v Rusiji ter se bosta ekipi lahko pridružila šele za svetovno prvenstvo v poletih v Planici.

