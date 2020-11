Od čudnih pogledov na Švedskem do vaške finske telovadnice

"Ana je zares vrhunsko pripravljena"

Slovenski tekmovalci na Finskem (Munoio) trenirajo od 12. novembra in po besedah Brodarja so treningi potekali odlično. Prve dni so imeli nekaj dežja, pozneje se je vreme popravilo in pogoji so bili odlični. Tam so trenirale tudi druge ekipe (Rusija, Italija, Francija, Nemčija op. p.) in na ta račun so lahko organizirali nekaj primerjalnih tekem. In kakšne so prve ugotovite glede forme naših tekmovalcev?

"Ana (Lampič op. p.) kaže vrhunsko pripravljenost tako v šprintu kot tudi v teku na razdalji. Eva Urevc je čez vikend opravila dve tekmi na razdalji. V nedeljo je bila razlika med Ano in Evo deset sekund, kar je po moje zelo dober pokazatelj za Evo. Sploh po tem, ko se vrača po enoletni odsotnosti. Pri fantih sta tukaj Janez Lampič in Luka Markun. Moram reči, da je Janez zrel za točke svetovnega pokala v Ruki," nam je uvodoma povedal naš sogovornik.

Eva Urevc se vrača po enoletni odsotnosti in že komaj čaka, da se vse skupaj začne.

V fitnes jih niso spustili, zato so uporabljali vaško telovadnico

Že nekaj časa je jasno, da bo letošnja sezona nordijskih smučarjev precej drugačna kot tiste v preteklosti. Preden so lahko sploh začeli trenirati na Finskem, so morali opraviti kar nekaj testov … Sami treningi sicer niso bili nič drugačni kot lani, so pa imeli težave priti do fitnesa, saj jih nihče ni želel spustiti v telovadnico. Na koncu so si morali pomagati z vaško telovadnico in svojo iznajdljivostjo, ki je v tako majhni ekipi, kot je slovenska, nikoli ne manjka. "Kljub temu da smo imeli negativne teste in da smo upoštevali vse protokole, enostavno nismo nikjer dobili zelene luči, da gremo lahko v fitnes," se je čudil Brodar.

Ne želijo se obremenjevati z ukrepi in navodili

V torek že potujejo v Ruko, na prvo prizorišče letošnjih tekem svetovnega pokala, kjer jih znova čakajo testiranja. Kakšen bo protokol na tekmi, trenutno še ne vedo, ampak je jasno, da bodo morali nositi maske in da bodo kontrole na vsakem koraku.

"Temu se bo treba prilagoditi in s tem živeti. Mislim, da bi bilo najslabše, da bi se s tem obremenjevali, saj s tem najbolj obremenjuješ sebe. Treba se bo prepustiti navodilom, ki jih ima na eni strani organizator in nacionalni inštitut za varovanje zdravja na drugi. Jaz mislim, da če upoštevaš njihova priporočila in zahteve, je na koncu tako, kot mora biti. Vse skupaj poskušaš čim bolj odklopiti. Nepotrebno je izgubljati energijo za stvari, na katere nimaš vpliva."

Janez Lampič in Nejc Brodar na enem izmed treningov Foto: Sportida

Dekleti bosta zagotovo tekmovali ves konec tedna

V Ruki bodo na sporedu tri tekme. V petek bo najprej na sporedu šprint, v soboto tekma na razdalji, v nedeljo pa še zasledovalna tekma. Vse tekme štejejo skupaj, kar pomeni, da bo kot nekakšen mini Tour. Na katerih od teh tekem bomo lahko videli naše tekmovalce?

"Glede na to, da tekma v Lillehammerju odpade in da zaradi same forme potrebujemo tekme, bosta dekleti zagotovo štartali na vseh tekmah. Fanta bosta zagotovo nastopila na dveh tekmah. Če se bo izkazalo, da bosta na pravih pozicijah, bosta tudi ona dva tekmovala ves vikend."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prejšnji konec tedna smo lahko na tekmi svetovnega pokala alpskih smučark v finskem Leviju videli, kako je zaradi švedskega trenerja, ki je bil na testu pozitiven, morala vsa ženska ekipa v karanteno. Pravila pri smučarjih tekačih za zdaj še niso jasna.

"Veliko je odvisno od samih organizatorjev. Torej, kaj in kako bo v našem primeru odločil finski nacionalni inštitut za javno zdravje. Mislim, da bo veliko odvisno od tega, kakšne pogoje bi imela posamezna država. Finci imajo na splošno malo koronavirusa in so previdni. Lahko povem, da ko smo z avtomobilom potovali skozi Švedsko, je bilo videti tako, kot da koronavirusa ni. Ko smo zjutraj z masko prišli na zajtrk, so nas na recepciji vprašali, ali imamo koronavirus. Dejali so nam, da na Švedskem nosi masko samo tisti, ki ima koronavirus. Mi smo tega navajeni od doma … Od države do države so velike razlike," je z anekdoto naš pogovor končal Nejc Brodar.