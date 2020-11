Napovedovati ne želi ničesar: Videli bomo, kako bo na tekmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse bližje je začetek sezone smučarjev tekačev. Prvo slovensko orožje v naši reprezentanci bo Anamarija Lampič. Ta je lani na tekmah svetovnega pokala kar štirikrat stala na stopničkah. Letos se ji je v ekipi pridružila Eva Urevc, medtem ko nas bosta ob odsotnosti Mihe Šimenca med moškimi zastopala Janez Lampič in Luka Markun.

Anamarija Lampič je letos opravila več treningov na snegu kot lani.

Že ob uvodu v sezono želi priti visoko

Tudi to leto bodo vse oči uprte v Anamarijo Lampič, ki je lani slovenske ljubitelje športa razveseljevala z vrhunskimi rezultati. Za letošnjo sezono so testiranja pokazala, da je 25-letna Lampičeva dobro pripravljena, a sama ne želi ničesar napovedovati. "Videli bomo, kako bo na tekmi. Zmeraj potrebujem dve postaji, da se nekako ogrejem," je uvodoma povedala naša najboljša tekmovalka, ki je lani svetovni pokal začela z devetim mestom v finski Ruki. Gre letos lahko na uvodni tekmi še višje?

"Težko rečem, ampak lani sem dokazala, da lahko že na začetku sezone pridem visoko. Kot sem že dejala, vsako leto se bolj trudim, da bi začela bolje, in tudi letos se bom potrudila, da pridem do čim višjih mest," je dodala Anamarija, ki s pripravljenostjo svojih tekmic ni seznanjena, a bodo že prve tekme pokazale, kam spada.

Eva Urevc si želi, da čim prej ujame tekmovalni ritem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za Evo poškodba pozabljena, cilji pa so visoki

Poleg Lampičeve nas bo med dekleti v ženski reprezentanci zastopala še Eva Urevc, ki se vrača po enoletnem premoru. Eva je morala lansko sezono izpustiti zaradi poškodbe križnih vezi. Ta naj bi bila že pozabljena, novo sezono začenja z visokimi pričakovanji.

"Težko rečem, ker me eno sezono ni bilo. Moji osebni cilji so zelo visoki. Prepustila se bom toku in šla iz tekme v tekmo, tako bom videla, kako sem pripravljena," je povedala 25-letna Jeseničanka, ki je leta 2019 v italijanskem Cognu v prostem šprintu zasedla 6. mesto.

Eva Urevc je večino časa trenirala z moško ekipo.

Čim prej najti tekmovalni ritem

Po navadi športniki po enoletnem premoru potrebujejo nekaj časa, da ujamejo tekmovalni ritem. "Res sem bila nekaj časa iz tekmovalnega ritma, ampak na hitrih treningih, teh je bilo veliko, vidim, da sem že na določeni ravni. Šele na tekmah bom videla, koliko tega tekmovalnega ritma sem izgubila. Sama si želim, da čim manj, upam, da ga bom čim prej ujela," je povedala Eva, ki večino časa trenira z moško ekipo, a na to gleda kot na zelo dobro konkurenco na treningih.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Janez Lampič računa na šprinte

V letošnji sezoni se manj pričakuje od moške ekipe, ker bosta slovenske barve branila Janez Lampič in Luka Markun. V reprezentanci ni Mihe Šimenca, ki okreva po operaciji. Tokrat bo prva violina moške reprezentance Janez Lampič, ki od sebe največ pričakuje v šprintih. "Trudil se bom, da se čim večkrat uvrstim med najboljših 30 in da bova z Luko dobro nastopila v dvojicah," je povedal Janez, ki je med drugim še dejal, da je med pripravljalnim obdobjem dobro treniral in da je dobro pripravljen na novo sezono.

Prve tekma svetovnega pokala za smučarje tekače bo na sporedu od 27. do 29. novembra v Ruki. To leto je na sporedu tudi nordijsko svetovno prvenstvo, ki bo od 22. februarja do 7. marca.