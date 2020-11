Avstrijska izkušnja: skupaj je bilo nagnetenih tudi do 50 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič, najboljša slovenska tekačica na smučeh, že odšteva dneve do nove sezone. Ta bo tudi zanjo precej drugačna, saj še nihče ne ve, kako bodo zaradi koronavirusa potekala tekmovanja. Razkrila nam je tudi zanimivo izkušnjo z zadnjih priprav v Avstriji.

Tudi v novi sezoni bodo vse oči uprte v Anamarijo Lampič. Ana je lani eksplodirala na tekmah svetovnega pokala in se štirikrat zavihtela na stopničke v šprintu – dvakrat je zmagala, dvakrat pa je bila druga. V zaradi koronavirusa skrajšani sezoni je zasedla tretje mesto v seštevku svetovnega pokala v šprintu, zato so verjetno tudi letos njena pričakovanja visoka.

Anamarija v prihodnje pričakuje veliko testov. Foto: Instagram

Petindvajsetletna slovenska smučarka nam je v uvodu pogovora razkrila, da so priprave na novo sezono potekale po načrtih in da zaradi koronavirusa ni imela nobenih težav. Pričakuje, da se bo za njih začelo zapletati zdaj, ko se bo začela sezona in bodo morali vseskozi opravljati teste, da bodo lahko tekmovali.

"Prvi test nas čaka prihodnji teden, preden gremo na Finsko. Zdi se mi, da nas bodo ob prihodu tja še enkrat testirali. Ne vem še natančno, kako bo vse skupaj potekalo, ker je veliko novih stvari. Zdi se mi, da tega še nihče natančno ne ve."

V gondoli so bili nagneteni kot sardele

Anamarija se je pred dnevi vrnila s priprav na avstrijskem ledeniku Dachstein, kjer je imela kar nekaj pomislekov glede prevoza z gondolo na vrh ledenika. "V času, ko smo bili tam na pripravah, so bili restavracije in bari še odprti. Prav tako gondole, v katerih je bilo nagnetenih 50 ljudi. Seveda smo morali imeti maske. Včasih se sprašujem, zakaj smo morali zunaj stati na razdalji, v gondoli pa smo bili tistih sedem minut in pol (med vožnjo do vrha ledenika, op. p.) nagneteni kot sardele."

Boljšega serviserja si ne bi mogla želeti

Po besedah Nejca Brodarja, glavnega trenerja slovenske reprezentance, so naši tekmovalci na ledeniku testirali svojo opremo. Lampičeva je z opremo zadovoljna, več se bo pokazalo na samih tekmah. Pohvalila je tudi Valentino Vuerich, ki skrbi za smuči. "Boljšega serviserja si ne bi mogla želeti. Ne poznam človeka, ki bi bil tako zaljubljen v smuči. Ona skrbi za naše smuči kot za otroke. Mislim, da smo vsi dobili dobre smuči. Več bomo izvedeli tudi med sezono, ker je veliko odvisno od snega in temperature."

Foto: Getty Images

Pogodb še ni: "Morali se bomo še pogovoriti"

Že nekaj časa je znano, da v panogi teka na smučeh letos na smučarski zvezi še niso sprejeli proračuna. Tekmovalka iz Valburge nam je zagotovila, da tega pri pripravah na novo sezono ni občutila. Prav tako bo z njo lahko potoval Boštjan Klavžar, ki je vseskozi prisoten ob njenih treningih in jo tudi najbolje pozna.

"Tako jaz kot tudi vsi preostali v reprezentanci smo priprave normalno opravili. Letos denarja ni, kar se tudi pozna. Mislim, da je prav, da ekipa A tega ni občutila in da se 'reže' v nižjih sektorjih. Zdi se mi pošteno, da vodilni ne posegajo v nas. Res je, da še niso sprejeli proračuna. Pogodb še ni bilo in tudi mi nismo privolili v to. Morali se bomo še pogovoriti," je povedala Lampičeva, ki že nekaj časa trenira pod vodstvom italijanskega trenerja Stafana Saracca.

V kakšni formi je, bo zares videla šele na tekmah. Foto: Gulliver/Getty Images

O pričakovanjih v letošnji sezoni Ane nismo spraševali, a nam je zaupala, da je še bolje pripravljena kot lani. Zaveda se, da to še nič ne pomeni. Vse se bo videlo, ko se bo postavila v tekaške smučine in se bodo prižgale štoparice.

Prva tekma svetovnega pokala bo v Ruki na Finskem, kjer so pred kratkim dobili zeleno luč za organizacijo svetovnega pokala. Lani je na tej progi v šprintu zasedla 9. mesto.