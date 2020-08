Bodo ustregli njeni želji?

Anamarija Lampič je lani eksplodirala na tekmah svetovnega pokala. Naša tekmovalka se je v lanski sezoni kar štirikrat zavihtela na stopničke – dvakrat je zmagala, dvakrat pa je bila druga. Posledično je v skrajšani sezoni (koronavirus op. p.) zasedla tretje mesto v seštevku svetovnega pokala v šprintu.

Vedno nasmejana Anamarija, ki še vedno sodeluje z italijanskim trenerjem Stefanom Saraccom, si je letos sama organizirala 14-dnevne priprave na Korčuli. Del priprav opravlja z italijansko reprezentanco. Ravno zdaj smo jo zmotili med pripravami v Oberhofu, kjer je po dolgem času stopila na sneg. Pred časom je s slovensko reprezentanco opravila testiranja in rezultati so pokazali, da je prvi del priprav opravila zelo dobro.

Korčule ni izbrala naključno

Lampičeva priprave na Korčuli ni izbrala naključno, saj je že od majhnega tja hodila na počitnice. "Tam je lepo in pogoji za treniranje so zares dobri. Vsakokrat se z veseljem vrnem tja. Tam dobim še dodatno energijo. Ni mi težko zjutraj prej vstati. Spominjam se, da sem pred leti zaradi vročine vstajala tudi ob petih zjutraj, da sem ob šestih zjutraj že začela trening. Letos ni bilo tako vroče, tako da sem s treningi začela ob sedmih zjutraj," nam je uvodoma povedala 25-letna slovenska športnica.

Četudi so treningi naporni, včasih lahko izklopi vse skupaj in uživa v tamkajšnjem okolju … "Veš, da lahko takoj po treningu skočiš v morje in se na ta način ohladiš. To je majhna nagrada, ampak v tistem trenutku velika. Lahko se sprostiš in se umakneš od vsega."

Lani ob tem času je blestela na norveškem festivalu Ravno te dni se začenja norveški festival Blink, kjer je lani Anamarija tudi zmagala. Foto: SloSki

Ravno te dni se začenja norveški festival Blink, kjer je lani Anamarija tudi zmagala. Letos je festival zaradi koronavirusa okrnjen, saj bodo nastopili le norveški tekmovalci. Športnica iz Valburge nam je priznala, da ni največja ljubiteljica tekem na rolki, a festival Blink je vseeno nekaj posebnega,

"Festival poteka štiri dni in za vsakogar se nekaj najde. Lani sem se udeležila tudi 60-kilometrske razdalje, ampak sem imela potem posledice. Bolel me je hrbet, komolec sem imela malo zatečen. Tega se ne bi šla več, ampak šprint in 10-kilometrske, to so razdalje, ki so mi zelo všeč."

Anamarija Lampič trenira na snegu v Oberhofu. Foto: Osebni arhiv

Anamarija te dni trenira na snegu v Oberhofu, kjer je bila nazadnje pred desetimi leti. Nad pogoji tam je navdušena. Kot nam je povedala, bo potrebovala nekaj dni, da se bo navadila na snežno površino. Treninge v dvorani opravlja v maski. Zakaj?

"Gre za to, da je velika razlika med temperaturo zunaj in v dvorani. Zunaj je okrog 20 stopinj Celzije, medtem ko je v dvorani minus 4 stopinj Celzija. To je kar šok za dihala, tako da prvi del treninga opravim z masko. Gre predvsem za previdnost."

Vztraja pri svoji želji

Že maja, ko smo se nazadnje pogovarjali z njo, je izrazila željo, da bi jo na tekmah spremljal tudi Boštjan Klavžar, ki jo tudi zelo dobro pozna. "Vztrajam pri tem, da je zraven. Ne zahtevam, da bi bil plačan ali da bi imel pogodbo. Zgolj to, da mu plačajo prenočišče in pot. Mislim, da v primerjavi s kakšnimi drugimi najboljšimi ne zahtevam veliko. Jaz upam, da bodo moje želje uresničili in da mi bodo prisluhnili," je sklenila pogovor Anamarija.