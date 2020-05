Trenutno je prepuščena sama sebi #video

Veliko športnikov je imelo v času karantene kar nekaj težav s treningi in tudi z osebnostnimi krizami. Teh težav ni imela naša sogovornica, saj je bilo v tistem času, ko je v naša življenja vkorakal nov virus, ravno konec sezone. Ta čas je izkoristila za aktiven počitek, tako da s športnega vidika ni občutila velike razlike. Zaveda se, da je bilo za druge športnike veliko težje.

Ne bi si želela biti v njihovi koži

"Za preostale, zlasti tiste športnike, ki so se pripravljali na olimpijske igre, je bilo zelo težko. Ne bi si želela biti v njihovem položaju. Jaz sem lahko le vesela, da je bila moja zadnja sezona najbolj uspešna do zdaj. Končala se je malo prej, ampak sem vseeno dosegla tretje mesto (v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu, op. p.). Če bi mi to kdo rekel na začetku sezone, mu ne bi verjela. Mislim, da sem dobro izkoristila celo sezono in dala vse od sebe."

Letos se je morala odpovedati dopustu.

V vodo je padel tudi dopust

Anamarija ta čas ponavadi izkoristi za dopust, ko se za tri tedne izklopi. Ta je letos že zaradi omenjenih razlogov odpadel, a se tudi nad tem ni pritoževala. V tem času sta s partnerjem veliko postorila okoli hiše.

"Ni isto, če si na plaži na morju ali če si doma. Tako sem si vzela 14 dni počitka. Če bi šla na dopust, bi ta zagotovo trajal tri tedne. A zdaj so se tudi občine odprle in ne vidim nobenih težav. Slovenija ti nudi veliko stvari in je res dobra za treninge. Trenutno sem na Dolenjskem na svojih mini pripravah. Tereni za treniranje so zares odlični," nam je razkrila Lampičeva, ki sicer prihaja iz Valburge.

Stanje ni rožnato: Glede treninga smo prepuščeni samim sebi

Tako kot marsikje drugod tudi pri smučarskem teku ni najbolj rožnato. S smučarske zveze Slovenije so jim namreč sporočili, da so vse priprave do septembra prekinjene oziroma odpovedane. "Torej vse, kar delamo, delamo na svoje roke. Glede treninga smo prepuščeni samim sebi. Na vsakih 14 dni nas bodo obveščali, če se bo kaj spremenilo. Jaz ostajam pozitivna in upam, da se bodo na zvezi poskrbeli za nas."

Za zdaj se pri njej ni še nič spremenilo. Italijan Stefano Saracco še vedno ostaja njen trener. Ves čas sta v stiku in ji tudi piše načrt treningov. Glede na to, da je bila v zadnji sezoni daleč najboljša slovenska tekmovalka, je izrazila željo, da bi se ekipi pridružil še Boštjan Klavžar, ki je sicer tudi njen partner.

"Pravzaprav vse visi v zraku, ampak midva sva vseeno začela treninge oziroma mi piše plan in sva ves čas v stikih. Boštjan pa mi pomaga pri izvedbi le-teh. Če bo šlo vse po načrtih, bom hodila na priprave italijanske ekipe, obenem pa se bom pripravljala tudi s slovensko reprezentanco. Pravzaprav bo vse isto kot lani, ko je vse dobro teklo. Velika pridobitev bi bila, če bi se lahko pridružil še Boštjan. Zdi se mi, da potrebujem še enega člana zraven. On me tudi najbolje pozna, prav tako se s Stefanom zelo dobro poznata. Mislim, da se skupaj zelo dobro ujamemo. Treba je narediti korak naprej in če bi bil Boštjan lahko zraven, bi bila to pika na i. Res ne zahtevam veliko."

Koledar tekem naj bi za prihodnje leto močno oklestili

Tudi glede tekem za prihodnje leto veliko stvari visi v zraku. V četrtek so že odpovedali tekmo svetovnega pokala v francoskem Premanonu. Razlog je pandemija novega koronavirusa. In kot kaže, Mednarodna smučarska zveza želi precej oklestiti koledar tekem v smučarskem teku.

"Nihče ne ve, kako se bodo stvari odvijale naprej … Govori se, da bi bilo več tekem na istem prizorišču in se na račun tega ne bi toliko selili. Za Tour de Ski se omenja, da bi bil samo v eni državi … Kako bo vse skupaj izpadlo, ne vem. Vse, kar lahko zdaj naredim, je, da čakam in treniram," nam je povedala Lampičeva, ki je prejšnji teden začela trenirati.

"Lani sem videla, česa sem sposobna, in vem, koliko truda moram vložiti v to ali pa še dodati, da bom ostala na tej ravni ali pa še kaj nadgradila. Če ne drugega bom na ta način raziskovala Slovenijo. Jaz mislim, da imamo toliko skritih kotičkov, da nam ni treba nikamor hoditi. Tudi če ta sezona ni popolna zaradi koronavirusa, ne bo nič hudega. Mislim, da nepomembnejša sezona pride, ko bodo na sporedu olimpijske igre. Sem optimistična in me nič ne skrbi."

V reprezentanci se obeta kar nekaj sprememb. Katja Višnar je že lani napovedala, da se po letošnji sezoni poslavlja. Prav tako je svojo športno pot končala Alenka Čebašek, medtem ko Vesna Fabjan še razmišlja, ali bo nadaljevala. To pomeni, da bi Anamarija postala vodja ekipe in na nek način nosila glavno breme.

"Še vedno bom takšna, kot sem. Če me bo kdo vprašal za nasvet, mu bom svetovala. Če bodo šli mladi po podobni poti, kot sem šla jaz, so lahko uspešni. Treba je delati. Malo drugače bo, ker ne bo Alenke Čebašek, Katja se tudi poslavlja. Za zdaj ostajava jaz in Eva (Urevc, op. p.), Vesna je še pod vprašajem. V ekipi so še trije fantje. Moj brat (Janez Lampič, op. p.), Miha Šimenc in Luka Merkun. Smo majhna ekipa, ampak za trenutno finančno stanje še prevelika. Bomo videli, kako bo."