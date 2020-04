Koronavirus ji gre že pošteno na živce #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anamarija Lampič, ki je preteklo sezono svetovnega pokala v smučarskem teku končala na skupnem 12. mestu in tretjem v posebni razvrstitvi sprintov, v času pandemije koronavirusa, ki je zaustavil ne le športni svet, ampak lep del preostalega življenja, ob tekanju v gozdu za ohranjanje kondicije največ časa posveča prenovi hiše v Logatcu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ta čas nisem veliko za računalnikom, ker ne študiram, tudi ne pred televizorjem. Malo pogledam novice, to pa je tudi skorajda vse. Pravzaprav mi gre že pošteno na živce, ker je povsod, na vseh novicah in tudi v drugih oddajah, koronavirus. Res je preveč tega. A sama se s tem ne ubadam, imam veliko drugega dela, prenova hiše vzame res veliko časa," je povedala 24-letna Lampičeva iz Valburge pri Smledniku, ki je pri prenovi hiše zavihala rokave skupaj s fantom Boštjanom Klavžarjem, tudi nekdanjim smučarskim tekačem.

"Še vedno živim pri starših, tudi uradni naslov imam tam, a sem tudi sicer veliko pri fantu v Logatcu. Tu se počutim res dobro in imam tudi veliko možnosti za trening. Praktično takoj za hišo je gozd, kjer lahko tečem in treniram ter ni ljudi okrog. Tudi ta prisilni premor ni povzročil neke panike pri meni, imamo še veliko časa do začetka naslednje sezone. Še vedno treniram, a z veliko manjšo obremenitvijo kot prej. Ta čas sem vzela bolj za počitek, a komaj čakam na naslednje tekme."

Foto: Gulliver/Getty Images

Glede prekinjene sezone: Vse se zgodi z razlogom

Zadnje tekme svetovnega pokala v prejšnji sezoni v Kanadi in ZDA so bile odpovedane in Lampičeva ni imela priložnosti, da bi morebiti z zanjo ugodnim razpletom nasledila svojo vzornico Petro Majdič na mestu dobitnic malega kristalnega globusa v sprintih.

"Nismo izpeljali celotne sezone, a tega ne obžalujem. Vse se zgodi z razlogom. Res je, da so odpadle tri tekme v sprintih, a nihče ne more reči, kako bi se odvilo vse skupaj. Lahko rečem le, da bi bilo gotovo bolj zanimivo v boju za mali globus, vesela pa sem tudi tretjega mesta."

Velik napredek je pokazala tako v klasičnem slogu kot tudi na razdaljah. "Pred sezono nismo nič več trenirali kot pred tem. A sem v prejšnjih letih pridobila veliko izkušenj, ki so mi pomagale pri izločilnih bojih sprintov. Še vedno imam najraje klasično tehniko, a zdaj ne zaostajam veliko niti v prostem slogu. Najbolj pa sem ponosna na svoj napredek na daljših razdaljah. Tu je težje priti zraven najboljšim in tudi težje vzdrževati formo prek vse sezone. Če bo šlo tako naprej, bom zelo vesela."

Sama se s prestavitvijo olimpijskih iger ne bi ubadala

O tem, kako bi se počutila, če bi prestavljali zimske OI tako kot zdaj poletne v Tokiu na 2021, ni razmišljala. "A če zdaj povem kaj o tem, lahko rečem, da se ne bi pretirano ubadala s tem. To je verjetno zelo moteče za starejše, ki so po OI v japonski prestolnici načrtovali konec športnih poti ali kaj podobnega. Sama pa nameravam iti najprej tudi na zimske OI v Peking, potem pa še na kakšne, če bo šlo vse skupaj naprej tako, kot v pretekli zimi."