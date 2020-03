Na Anamarijo smo lahko ponosni, a ne samo zaradi njenih uspehov

Pred smučarji tekači je bilo še kar nekaj tekem svetovnega pokala, a so zaradi koronavirusa odpovedali tekme na vseh treh prizoriščih. Lampičeva, ki je bila na koncu v skupnem seštevku šprinta tretja, je imela vse možnosti, da se prebije do prvega mesta oziroma rdeče majice in jo je imela nekaj časa celo na sebi.

Če bi ji kdo to rekel pred sezono ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Že pred odpovedjo vseh tekem so se s svetovnega pokala umaknile reprezentanca Norveške, Finske in Švedske … Ravno iz Švedske prihajata Linn Svahn in Jonna Sundling, tekmovalki, ki sta v skupnem seštevku šprinta zasedli prvo in drugo mesto.

"Jaz sem več kot zadovoljna. Pred sezono nisem pričakovala, da bom tako dobra. Zelo vesela sem, da so tekmovanja odpovedali. Švedska reprezentanca je bila že tukaj. Zdelo se mi je, da bi njihova dekleta rada tekmovala, a jim njihova država ni dovolila nastopiti. Zato so se morali vrniti na Švedsko. Niso se same tako odločile in ne bi bilo pošteno. Tudi jaz se ne bi dobro počutila, če bi osvojila globus brez pravega boja," je uvodoma povedala naša najboljša tekačica na smučeh.

Anamarija Lampič je letos štirikrat stala na zmagovalnem odru. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ostaja ponosna in veseli se novih bojev s tekmicami

Športnica iz Valburge je v letošnji sezoni štirikrat stala na stopničkah. Dvakrat je zmagala, dvakrat pa je stopila na drugo stopničko. Bile so tudi tekme, ki so se ji nekoliko ponesrečile. Zelo razočarana je bila na zadnjem šprintu, ko je v finalu padla in pristala na šestem mestu. Ji je danes žal ponesrečenih tekem?

"Ne, nikakor ne. Vedno sem mnenja, da se določene stvari zgodijo z razlogom. Zelo vesela sem tega tretjega mesta. Če bi mi nekdo to rekel na začetku sezone, mu ne bi verjela. Ponosna sem na to in dokazala sem, da sem med najboljšimi. To mi pomeni tudi veliko motivacijo za naprej. Prihodnje leto se bomo spet udarile. Bomo videli, kako bo."

Vsi bi bili lahko doma in ne bi bilo nobenih težav "Že po tekmi v Oslu bi lahko rekli, da zaključujejo sezono. Vsi bi lahko bili doma in ne bi bilo nobenih težav." Foto: Gulliver/Getty Images

Za nikogar od njih ni bilo lahko čakanje na odločitev o morebitni odpovedi tekem. V naši reprezentanci so vseskozi normalno trenirali, a niso vedeli, kaj naj si ob tem mislijo. Naša sogovornica meni, da bi bilo bolje, da bi odločitev sprejeli, še preden so šli od doma.

"Že po tekmi v Oslu bi lahko rekli, da zaključujejo sezono. Vsi bi lahko bili doma in ne bi bilo nobenih težav. Torej globuse bi lahko podelili že v Oslu, stvar bi bila že zaključena in vsi bi bili zadovoljni. Ta tekmovanja so želeli izvesti nekoliko na silo … Zdaj bi šli vsi radi domov," pravi Anamarija, ki upa, da z vrnitvijo v Slovenijo ne bodo imeli nobenih težav.

Če se bo le dalo, bo trenirala naprej. Foto: Gulliver/Getty Images

Trenirala bo še naprej

Čeprav se je sezona uradno končala, trenutno ena najboljših tekačic na svetu svojih smuči še ne misli postaviti v kot. Vseeno bi doma opravila še nekaj treningov. "S trenerjem sva se pogovarjala, da ker smo predčasno zaključili sezono, bi bilo vseeno dobro, da vsaj še štirinajst dni ali tri tedne treniramo. Bomo videli, kako bo doma. Ali se bomo lahko vozili na Pokljuko ali bomo morali biti samo doma. Načeloma bom še nekaj časa trenirala, nato pa, ko se bo koronavirus umiril, bom odšla na kakšen dopust.