Sezona za tekače končana, Anamarija Lampič skupno tretja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezono so predčasno končali tudi tekači na smučeh. Najprej so odpovedali tekmi svetovnega pokala v ameriškem Minneapolisu in Canmoru, konec sezone pa je zapečatila odpoved tekme v kanadskem Quebecu. Na podlagi tega je Anamarija Lampič v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu sezono končala na tretjem mestu.