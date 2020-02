Ne najlepša izkušnja naših tekmovalcev: Spali smo nad diskoteko #video

Slovenska reprezentanca v teku na smučeh se je vrnila s skandinavske turneje, a spomini nanjo ne bodo ostali ravno v najlepšem spominu. Do neke mere razočarali tamkajšnji organizatorji, ki so tekmovanja izvedeli na amaterski ravni. Našim tekmovalcem pa se pozna tudi velika utrujenost.

Predčasno končala turnejo, da je prihranila moči za naslednje tekme

Anamarija Lampič, trenutno druga v skupnem seštevku sprinta, je najprej v Falunu v sprintu zasedla četrto mesto, dan pozneje pa je blestela na 10-kilometrski razdalji, ko je v prosti tehniki zasedla sedmo mesto. To je v tej disciplini njen najboljši rezultat. Nato so njeni rezultati, predvsem zaradi utrujenosti, začeli padati. Na koncu se je naša najboljša tekačica odločila, da turnejo konča predčasno.

Foto: Grega Valančič/Sportida "Ta turneja je bila veliko težja kot novoletna. Komaj sem čakala, da pridem domov in da lahko pojem nekaj krofov. Sicer sem zadovoljna, ampak moje telo je že malce utrujeno od cele sezone. Začele so se težave in tudi organizacija ni bila na pravi ravni. Prve dni smo celo spali nad diskoteko in tako morali celo noč poslušati glasno glasbo."

"Borila sem se po svojih najboljših močeh. Odločila sem se, da predčasno končam turnejo, da ne koristim še dodatne energije. Sezona je še dolga, pred mano so še štirje sprinti. Treba se je regenerirati in čim bolje pripraviti na zadnji del sezone," je vidno utrujena na novinarski konferenci razlagala Lampičeva.

Miha Šimenc se je vrnil domov z mešanimi občutki

Nekoliko lepši spomin na turnejo bo imel Miha Šimenc. Ta je na brutalnem sprintu v Areju zasedel sedmo mesto in tako dosegel svoj najboljši rezultat na tekmah svetovnega pokala. Miha ga je označil za res ekstremnega. Kljub temu da je na turneji dosegel svoj najboljši rezultat, je vrnil domov z mešanimi občutki.

Brodar: Organizatorji so stvar izpeljali amatersko Nad norveškimi organizatorji je bil razočaran tudi trener Nejc Brodar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tudi Nejc Brodar ni moral mimo tega, da se organizatorji niso najbolje izkazali. "Moram biti kritičen do samih organizatorjev, ki so samo stvar izpeljali zelo amatersko. Sam osebno tega od njih nisem pričakoval. Domov smo se vrnili z najboljšim rezultatom na razdalji (sedmo mesto Anamarije Lampič v prosti tehniki, op. p.), Miha pa je na brutalnem vzponu v Areju pokazal, da dobro dela in da mu manjka samo še pika na i, kar se tiče njegovega preboja v finale," je povedal Brodar.