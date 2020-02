Šimenc na nenavadnem šprintu do polfinala, Lampič obstala že v četrtfinalu

Na šprinterski tekmi svetovnega pokala v švedskem Areju je Anamarijo Lampič na izredno specifični progi obstala v četrtfinalu, medtem ko je imel Miha Šimenc izjemen dan, prebil se je vse do polfinala, v tem pa ciljno črto prečkal na tretjem mestu, a malce prepočasi, da bi napredoval v finale. Osvojil je končno sedmo mesto. Lampičeva je bila18. in je izgubila prvo mesto v razvrstitvi šprintov. Najbolj veseli so bili v norveškem taboru.

Miha Šimenc je navdušil v četrtfinalu in v ciljni klanec (tekma poteka na ciljni strmini tekem v alpskem smučanju, le da tekači tečejo v obratno smer), je prišel kot prvi v svoji skupini in se zanelsjivo uvrstil v polfinale. Njegov drugi v tej sezoni svetovnega pokala. Tudi v tem je tekel na vse ali nič in ciljno čtrto prečkal na tretjem mestu. Žal pa je po času (2:11,17) zgrešil uvrstitev v finale. Tekmo je končal na sedmem mestu.

Zmagal je Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, z 2,39 prednosti pred Italijanom Federicom Pellegrinom in 3,70 pred Francozom Jayjem Renaudom.

Lampičevi proga ni ustrezala, trojna zmaga Norvežank

Anamarija Lampič je natopila v tako imenovani skupini smrti, kjer je bila brez pravih možnosti. A tokrat ne toliko zaradi tekmic, pač pa zaradi zelo specifične proge, ki je vse prej kot šprinterska. Lampičeva je v prvi četrtfinalni skupini zasedla 4. mesto in tako že končala s tekmovanjem. Za našo najboljšo tekmovalko je to šele prvič letos, da je morala tekmovanje končati v četrtfinalu. Za našo 24-letno tekmovalko iz Valburge je to letos prvič, da je morala tekmovanje končati v četrtfinalu. na koncu je bila 18. in je izgubila tudi vodstvo v šprinterski razvrstitvi svetovnega pokala. Rdečo majico je predala Švedinji Linn Svahn, ki je bila danes šesta.

Anamariji Lampič preizkušnja na prizorišču tekem v alpskem smučanju ni najbolj ustrezala. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Trojne zmage so se veselile Norvežanke, Therese Johaug (2:27,56) je bila za 1,73 hitrejša od Heidi Weng, in 2,47 od Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Višnarjeva in Lampič obstala v kvalifikacijah

Izven izločilnih bojev je ostala Katja Višnar, ki ima v zadnjih dneh nekaj težav z zdravjem, danes je na zelo nešprinterski trasi imela 57. čas. V moških kvalifikacijah sta bila naša prav tako polovično uspešna. Miha Šimenc je vpisal 25. čas z zaostankom 8,73 sekunde za Norvežanom Johannesom Hösflotom Kläbom, ki je 700 metrov pretekel v času 1:49,64. Janez Lampič je zaostal 14 sekund in je zasedel 55. mesto.

Že štirikrat že na stopničkah

Na sporedu je šprint v prosti tehniki, disciplina, v kateri je Lampičeva že blestela. V prosti tehniki je zmagala v Lenzerheideju, v Dresdnu pa je bila druga. Sicer je naša najboljša tekmovalka letos v šprintih že štirikrat stala na stopničkah, nazadnje v Oberstdorfu, kjer je bila druga v klasični tehniki. Na zadnjem šprintu v Falunu pa je bila četrta.