Popolno slavje norveških tekačic na Švedskem, Lampičeva 16.

Norveško prevlado sta sicer potrdili še Ragnhild Haga na petem in Astrid Jacobsen na šestem mestu. Vmes se je uspelo prebiti le Švedinji Ebbi Andersson na četrto mesto, zaostala je 53,1 sekunde za zmagovalko.

Lampičeva je po polovici proge na 16. mestu zaostajala 49 sekund za Johaugovo, v drugih petih kilometrih pa izgubila še slabo minuto ter končala na 16. mestu z 1:42,5 minute zaostanka. Višnarjeva pa je bila ves čas bolj v ozadju, po polovici je bila na 66. mestu med 68 tekmovalkami, kjer je tudi končala preizkušnjo. Zaostala je 3:36,5 minute.

Ob 16.10 bo še moška tekma na 15 km v prosti tehniki, v nedeljo pa bosta na istem prizorišču še zasledovalni preizkušnji v klasični tehniki.

Izidi, ženske, 10 km prosto:

1. Therese Johaug (Nor) 21:49;7

2. Heidi Weng (Nor) + 45,6

3. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 47,3

4. Ebba Andersson (Šve) 53,1

5. Ragnhild Haga (Nor) 1:04,3

6. Astrid Uhrenhodlt Jacobsen (Nor) 1:05,0

...

16. Anamarija Lampič (Slo) 1:42,5

66. Katja Višnar (Slo) 3:36,5



Svetovni pokal, skupno (24 od 40):

1. Therese Johaug (Nor) 1740

2. Natalija Neprjajeva (Rus) 1238

3. Heidi Weng (Nor) 1168

4. Astrid Uhrenhodlt Jacobsen (Nor) 879

5. Jessica Diggins (ZDA) 852

6. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 735

...

8. Anamarija Lampič (Slo) 629

41. Katja Višnar (Slo) 107

82. Alenka Čebašek (Slo) 11

86. Vesna Fabjan (Slo) 10