Boj za mali kristalni globus v polnem zamahu, velika priložnost za Kildeja

Danes se bodo najboljši alpski smučarji na svetu v Saalbachu pomerili še v superveleslalomu. To bo peta od predvidenih osmih tekem za svetovni pokal v tej sezoni, na kateri bodo nastopili štirje slovenski predstavniki. To so Miha Hrobat (številka 21), Klemen Kosi (28), Boštjan Kline (29) in Martin Čater (30). Tekma se bo začela ob 11. uri.