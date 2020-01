Zaradi koronavirusa so tekmi prestavili v Avstrijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski Saalbach bo gostitelj smuka in superveleslaloma alpskih smučarjev za svetovni pokal, ki bi morala biti prvotno 15. in 16. februarja v Yanqingu na Kitajskem, a sta bila zaradi epidemije koronavirusa odpovedana, so danes potrdili na avstrijski smučarski zvezi.