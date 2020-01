Na Kitajskem odpovedujejo številna športna tekmovanja

Krovna mednarodna zveza Fiba je olimpijski košarkarski kvalifikacijski turnir za ženske prestavila iz Kitajske v Srbijo. Termin ostaja isti, od 6. do 9. februarja, a bo po novem prizorišče Beograd namesto kitajskega Foshana. V srbski prestolnici so bili že pred tem gostitelji enega od štirih takšnih turnirjev, zdaj bodo v Srbiji igrale še košarkarice Kitajske, Velike Britanije, Južne Koreje in Španije. Preostala kvalifikacijska turnirja bosta v francoskem Bourgesu in belgijskem Ostendeju.

Kvalifikacije nogometašic so s Kitajske prestavili v Avstralijo, za zdaj pa na koledarju še ostaja smučarsko prizorišče Yanqing, kjer so za 15. in 16. februar načrtovane moške tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Mednarodni olimpijski komite je že pred dnevi sporočil, da bo kvalifikacijsko boksarsko tekmovanje za igre iz Wuhana prestavljeno v jordanski Amman. Mednarodna kolesarska zveza Uci pa je že odpovedala dirko po provinci Hainan, ki bi morala biti med 23. februarjem in 1. marcem. Dirko bodo morda, če bo to dopuščal koledar tekmovanj, izvedli pozneje. Prestavili pa so tekme teniškega pokala Fed, namesto Kitajske bo tekmovanje s Kitajsko, Tajvanom, Južno Korejo, Indijo in Kirgizistanom zdaj gostil slednji.