Izbruh virusa na Kitajskem prestavil olimpijske kvalifikacije

Reprezentance Kitajske, Tajvana, Tajske in Avstralije bi morale od 3. do 9. februarja v Wuhanu odigrati kvalifikacijski turnir, ki ga je zveza AFC na predlog kitajske nogometne zveze zdaj prestavila v Nanjing. Nogometna zveza Tajvana je namreč zagrozila z bojkotom kvalifikacij, če bi turnir vseeno odigrali v Wuhanu, saj je dejala, da se boji za varnost oziroma zdravje svojih reprezentantk.

Danes so kitajske oblasti opozorile, da bi novi virus lahko mutiral in se širil še naprej. Nova vrsta koronavirusa je povzročila preplah zaradi podobnosti z virusom sars, ki je v letih 2002 in 2003 zahteval skoraj 650 življenj na Kitajskem in v Hongkongu. Kitajska vlada je izbruh novega virusa uvrstila v enako kategorijo kot epidemijo sarsa, kar pomeni obvezno izolacijo obolelih in možnost uvedbe karantene.

Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se bo danes sestala na izrednem zasedanju, na katerem bo odločala o morebitni razglasitvi virusa za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju. Doslej so primere bolezni poleg Kitajske zaznali še v ZDA, na Tajvanu, Tajskem, Japonskem, v Južni Koreji in nazadnje tudi v Macau.

Mediji pa poročajo, da so prestavili tudi olimpijske kvalifikacije v boksu, ki bi morale prav tako naslednji mesec potekati v Wuhanu. Tudi te naj bi prestavili na drug konec države, a za zdaj še ni uradne informacije. Japonska agencija Kyodo sicer poroča, da bo Mednarodni olimpijski komite (Mok) v kratkem objavil novega gostitelja in nov spored kvalifikacij v boksu.