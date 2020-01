Nemogoče je mogoče: Kitajci bodo v nekaj dneh zgradili ogromno bolnišnico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 11-milijonskem mestu Wuhan, kjer je izbruhnil koronavirus, so bolnišnice preplavljene z obolelimi, poroča STA. Zato so se lotili gradnje nove bolnišnice, ki bo namenjena obolelim za tem virusom in bo lahko sprejela okoli tisoč ljudi, zgraditi pa jo nameravajo v neverjetno kratkem roku - šestih dneh.

Foto: Getty Images

V Sloveniji, kjer gradbeni projekti trajajo leta, včasih desetletja, si tovrsten podvig težko predstavljamo, na Kitajskem pa je povsem drugače. Podobnega projekta so se pred 16 leti, med epidemijo virusa sars, lotili v Pekingu, kjer so novo bolnišnico postavili v sedmih dneh.

Foto: Getty Images

"Pri takšnih projektih so Kitajci absolutni rekorderji," je za BBC dejal Yanzhong Huang iz kitajskega Sveta za zunanje zadeve, "na Kitajskem splošna mobilizacija ni težava, v zelo kratkem času so v Wuhan prišli najboljši inženirji v državi, prav tako lahko hitro rešimo vprašanji financiranja in birokracije."

Foto: Getty Images

"Kitajci smo odlični tudi v gradnji, v rekordnem času smo zgradili več nebotičnikov," je še dejal, "vem, da ljudje na Zahodu to težko razumejo, a verjemite mi - to je možno."

V mesto medtem že pošiljajo tudi dodatne zdravstvene delavce, poroča STA. Nacionalne zdravstvene oblasti so jih danes tja napotile 1230. Še pred tem je kitajska vojska, ki je že v petek tja poslala več deset zdravnikov, poslala 450 dodatnih zdravstvenih delavcev.

