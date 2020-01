Slovenec Mitja Iršič se trenutno mudi na Kitajskem, kjer poskušajo oblasti preprečiti širjenje skrivnostnega virusa. Kot je dejal, so na ulicah posebne enote, ki naključnim ljudem merijo vročino. A Iršič miri, da so zaradi bolezni do zdaj umrli le starejši bolniki s slabšim imunskim sistemom.

Konec lanskega leta so v mestu Wuhan v kitajski provinci Hubei zaznali prve primere obolelih za skrivnostnim virusom, ki spominja na pljučnico. Za virusom, ki so mu nadeli ime 2019-nCoV in ki se je že razširil po Kitajskem, pa tudi v druge države, je do zdaj umrlo 17 ljudi, 570 jih je zbolelo.

"Če imaš vročino, greš takoj v karanteno"

Na Kitajskem, v mestu Guangzhou, je trenutno tudi Slovenec Mitja Iršič. Kot nam je povedal, je to mesto tri ure oddaljeno od mesta Wuhan. "Stanje je resno. Vojaška in sanitetna vozila patruljirajo po ulicah in izvajajo naključne teste vročine na mimoidočih. Prav tako ne moreš v metro ali na avtobus, preden ti ne izmerijo vročine. Če imaš vročino, greš takoj v karanteno," pripoveduje.

Tule v Guangzhouju je obsedeno stanje. Kot zombi apokalipsa. Vojaški tovornjaki vozijo po ulicah. Na metro ne moreš preden ti ne zmerijo temperature. Če maš vročino si takoj v karanteni. Sem naredil na skrivaj en video (drugače je strogo prepovedano snemati). pic.twitter.com/dtw86kDCrv — Mitja Irsic (@MitjaIrsic) January 23, 2020

Kot je dodal, so bili jutranji vlaki iz Wuhana poslani nazaj. Še posebej oster nadzor je na obeh glavnih železniških postajah (na vhodih se je naredila velika gneča, saj prav vsakemu izmerijo temperaturo, nekaterim celo vzamejo kri). Lokalna televizija je poročala, da bodo jutri ustavili tudi vlake za Macao, saj so tam potrdili drugo okužbo. V Guangzhouu za zdaj potrjene okužbe ni, so pa štirje ljudje v karanteni (vsi so prišli iz Wuhana in kažejo simptome).

Zvočniki po vsem Guangzhouju razglašajo: "Nosite maske. Če imate vročino se takoj zglasite v bolnici." pic.twitter.com/fBcwFyohAY — Mitja Irsic (@MitjaIrsic) January 23, 2020

"Ko na metroju nekdo zakašlja, se vsi umaknejo"

Vojaki in policisti po njegovih besedah mimoidočim delijo majhne stekleničke alkohola za razkuževanje rok. "Državna televizija in radio ljudi pozivata, naj ostanejo doma, če nimajo nujnih opravkov. To bo težko, glede na to, da je jutri uradni začetek lunarnega novega leta. Čuti se neka panika med ljudmi. Ko na metroju nekdo zakašlja, se vsi umaknejo. Vzdušje v mestu je trenutno zelo napeto. Vsi nosijo maske. V nobeni lekarni ali trafiki se jih ne da več dobiti. Le na ulici jih po večkrat višji ceni še prodajajo preprodajalci. Gneča na metroju in na ulicah je veliko manjša kot običajno."

Mesto Guangzhou, kjer je trenutno Slovenec Mitja Iršič, je na jugu države.

Med domačini nekaj panike, med tujci ne

Na naše vprašanje, ali namerava skrajšati svoje bivanje tam, Iršič odgovarja, da nikakor. Dodaja, da je v tem trenutku državo celo malce nerodno zapustiti. "Slišal sem, da nikogar ne spustijo mimo brez temeljitega zdravniškega pregleda, zato je gneča na letališču večja. Pa tudi EU-letališča so poostrila kontrole. Mislim, da je več panike med domačini - spomin na sars je še živ." Dodaja, da se tujci obnašajo, kot da se ni zgodilo nič.

Smrtno nevarno le za starejše ljudi s slabšim imunskim sistemom

"V resnici je bila ta oblika pljučnice do zdaj smrtna le za starejše ljudi s slabšim imunskim sistemom. Najmlajši do zdaj je bil star 49 let. Tujci večinoma ne nosijo mask, domačini pa se jih kar malce izogibajo, da se ne bi česa nalezli," še pojasnjuje naš sogovornik.

