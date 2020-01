Zaradi skrivnostnega virusa, ki je konec lanskega leta izbruhnil v mestu Wuhan v kitajski provinci Hubei, je umrlo še 15 ljudi. Po zadnjih podatkih je tako skupaj zbolelo že 1.287 ljudi, 41 jih je umrlo, so sporočile kitajske oblasti. Gre sicer za obdobje kitajskega novega leta, ko se številni Kitajci odpravijo na pot do sorodnikov, zato bi se lahko virus še hitreje razširil.

V mestu Wuhan so zaradi izbruha virusa, ki so mu nadeli ime 2019-nCoV, izbruhnil pa naj bi na eni od tržnic v mestu Wuhan, na kateri prodajajo ribe in divjačino, odpovedali številne dogodke.

V šestih dneh bodo zgradili bolnišnico za tisoč pacientov

Da bi preprečili širjenje bolezni, želi Kitajska v vsega le šestih dneh v mestu zgraditi bolnišnico, ki bo lahko sprejela tisoč ljudi. Videi, ki so zaokrožili v kitajskih medijih, kažejo številne gradbene stroje na gradbišču. Podobno se je Kitajska leta 2003 borila proti virusu Sars, zaradi katerega je po svetu umrlo 800 ljudi.

Iz bolnišnice v provinci Hubei poročajo tudi o prvi smrtni žrtvi med zdravniki.

Za obolele je značilno, da dobijo zvišano telesno temperaturo in suh kašelj, po enem tednu se pojavi zasoplost, nekateri bolniki pa potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Pri enem od štirih obolelih lahko pride do resnih zapletov.

Prvi primeru tudi v Evropi

O prvih obolelih pa poročajo tudi iz Francije. En primer je v mestu Bordeaux, kamor se je 49-letnik vrnil iz kitajskega mesta Wuhan. Po vrnitvi v Francijo je bil v stikih z okoli desetimi ljudmi. Oboleli je kitajskega porekla, živi v kraju Gironda na območju Bordeauxa. Druga dva primera so zaznali v okolici Pariza.

O prvem primeru so v soboto poročali tudi iz Avstralije. Primere okužb so doslej potrdili tudi v ZDA, na Japonskem, v Filipinih, Južni Koreji, Tajvanu, na Tajskem, v Vietnamu, Savdski Arabiji, Singapurju, Hongkongu, Macau in Nepalu.

Foto: Reuters

Kitajsko mesto Wuhan v karanteni

Da bi omejili širjenje bolezni, so kitajske oblasti že v četrtek prekinile prometne povezave z enajstmilijonskim mestom Wuhan, prav tako so ustavili javne avtobusne in podzemno železnico. Prebivalce so pozvali, naj ne zapuščajo mesta, turistom pa so odsvetovali obisk. Tuji mediji pišejo, da je mesto v karanteni. V lekarnah naj bi razprodali maske za obraz, po ulicah pa stražijo posebne policijske enote.