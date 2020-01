Rdeča luč za smukače

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Mednarodni smučarski zvezi so potrdili, da so skupaj s kitajskimi organizatorji odpovedali moški tekmi svetovnega pokala, ki bi ju kot olimpijsko generalko za Peking 2022 čez dobra dva tedna moral gostiti Yanqing.

"Tveganje bi bilo sicer majhno, toda zdravje in varnost naših športnikov sta na prvem mestu. Pomembno je tudi, da se športniki v miru osredotočajo na svoje predstave in na tekmovanje na tako zahtevni in novi progi," je v sporočilu za javnost dejal poslavljajoči se predsednik Mednarodne smučarske zveze Gian Franco Kasper.

Yanqing bi kot novo smučarsko središče moral 15. in 16. februarja gostiti moški superveleslalom in smuk svetovnega pokala. Na ta način bi smučarska elita preizkusila tudi terene, na katerih bodo leta 2020 potekali boji za olimpijska odličja.

Kitajci upajo, da bodo lahko moški tekmi svetovnega pokala gostili v prihodnji sezoni, ko je sicer olimpijska generalka predvidena za dekleta. V kratkem pa bo znana tudi usoda tekem, ki sta bili odpovedani zaradi strahu pred koronavirusom. V smučarskih krogih se kot morebitno nadomestno prizorišče omenja Saalbach.