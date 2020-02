Anamarija Lampič spet blizu stopničk, zmagi Norvežaki in Norvežanu

Lampičeva, ki je tekmo začela kot 16., je danes svojo nalogo opravila zelo dobro. Že po polovici proge je napredovala za štiri mesta, v zadnjih dobrih petih kilometrih pa je prehitela še sedem tekmic. Na koncu je za Johaugovo zaostala 1:38,7 minute. Pred njo je na četrtem mestu končala Švedinja Ebba Andersson (+58,6). Druga slovenska predstavnica Katja Višnar je bila zadnja, 67., zaostala pa je 8:53,9 minute.

Paal Golberg je zmagovalec zasledovalne preizkušnje na 15-kilometrski razdalji. Foto: Reuters

Že pred tem je na moški, 15-kilometrski zasledovalni preizkušnji zmagal Norvežan Paal Golberg. Golberg, ki se je do zmage prebil z osmega mesta, je za 0,3 sekunde prehitel skupno vodilnega Rusa Aleksandra Bolšunova, ki je tekmo začel s petega mesta.

Tretji je bil še en Norvežan Martin Nyenget. Ta je startal kot enajsti in za zmagovalcem zaostal 2,1 sekunde. Štiri desetinke za njim pa je končal zmagovalec sobotne posamične tekme na 15 km, prav tako Norvežan Sjur Roethe. Tudi sicer so Norvežani spet prevladovali, saj so imeli sedem tekmovalcev v prvi osmerici oziroma osem v enajsterici.

Miha Šimec je končal na 72. mestu s 6:27 minute zaostanka, Janez Lampič pa je bil 86. (+10:40,3).

Naslednja preizkušnja karavano smučarskih tekačev čaka v torek, ko se bodo v okviru nove serije tekmovanj Ski Tour merili v Areju. Tam bosta na sporedu ženski in moški sprint v prosti tehniki.

Izidi, ženske, 10 km, zasledovanje, klasično: 1. Therese Johaug (Nor) 27:29,0

2. Heidi Weng (Nor) + 57,4

3. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 57,8

4. Ebba Andersson (Šve) 58,6

5. Anamarija Lampič (Slo) 1:38,7

6. Krista Parmakoski (Fin) 1:39,4

...

67. Katja Višnar (Slo) 8:53,9

Svetovni pokal, skupno (25 od 40): 1. Therese Johaug (Nor) 1790

2. Natalija Neprjajeva (Rus) 1250

3. Heidi Weng (Nor) 1214

4. Astrid Uhrenhodlt Jacobsen (Nor) 909

5. Jessica Diggins (ZDA) 876

6. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 778

...

8. Anamarija Lampič (Slo) 666

41. Katja Višnar (Slo) 107

82. Alenka Čebašek (Slo) 11

86. Vesna Fabjan (Slo) 10

Izidi, moški, 15 km zasledovanje, klasično: 1. Paal Golberg (Nor) 34:50,8

2. Aleksander Bolšunov (Rus) + 0,3

3. Martin Nyenget (Nor) 2,1

4. Sjur Roethe (Nor) 2,5

5. Hans Christer Holund (Nor) 7,3

6. Finn Haagen Krogh (Nor) 39,3

...

72. Miha Šimenc (Slo) 6:27,0

86. Janez Lampič (Slo) 10:40,3 Svetovni pokal, skupno (25 od 40): 1. Aleksander Bolšunov (Rus) 1730

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1228

3. Sjur Roethe (Nor) 972

4. Sergej Ustjugov (Rus) 896

5. Iivo Niskanen (Fin) 890

6. Simen Hegstad Krueger (Nor) 767

...

53. Miha Šimenc (Slo) 73

114. Janez Lampič (Slo) 11

Preberite še: