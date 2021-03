Neverjeten zmagoviti niz Norvežanov traja že 20 let

Norveški smučarski tekači Paal Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund ter Johannes Hoesflot Klaebo so zmagovalci moške štafetne tekme na 4 x 10 km na svetovnem prvenstvu nordijskih smučarjev v nemškem Oberstdorfu. Drugi so bili Rusi, tretji pa Francozi. Slovencev ni bilo na startu.

Norvežani so še 11. zapovrstjo prišli do zlate kolajne v štafetnih preizkušnjah na SP, niz nepremaganosti namreč traja vse od leta 2001 v Lahtiju na Finskem. Zadnji nenorveški prvaki so Avstrijci z domačega prvenstva v Ramsauu 1999. Skupaj imajo že 19 zlatih kolajn v štafatah, na tem prvenstvu pa so v vseh panogah osvojili še 11. kolajno najbolj žlahtnega leska.

V močnem sneženju v Oberstdorfu je preizkušnjo preobratov kljub težavam njihovega prvega tekmovalca Golberga dobila Norveška. Prvi predstavnik novih svetovnih prvakov je namreč za Rusom Aleksejem Červotkinom po 10 km v klasičnem slogu zaostal kar 57 sekund, medtem ko si je vodilni Rus pred najbližjim zasledovalcem nabral kar 44 sekund naskoka.

Vse se je spremenilo v drugem delu štafete, ko je Ivan Jakimuškin v klasičnem slogu povsem popustil, vodstvo pa je ob drugi menjavi držala Norveška z izjemnim Emilom Iversenom, tesno pred Finsko in Iivom Niskanenom.

Vikingi so najbližje zasledovalce, Ruse, premagali za 12 sekund. Foto: Guliverimage

Holund je v tretjem delu tekme v prostem slogu sprva ohranjal razliko nekaj sekund pred skupino v boju za tretje mesto, potem pa se je odlepil od Finca in s sijajnim zaključkom Klaebu priboril 25 sekund naskoka Francozi in Švedi, Finci in Rusi pa so pred zadnjimi 10 km zaostajali 35 sekund.

Je pa izjemni Aleksander Bolšunov hitro napredoval na drugo mesto in slabih šest kilomertov pred ciljem ujel Klaeba. Slednji je očitno taktiziral in le sledil skokom Bolšunova, ki se je želel Norvežana znebiti pred ciljnim sprintom. To mi ni uspelo, zvezdnik norveškega sprinta pa je zanesljivo opravil z rivalom.

Do konca prvenstva bosta v smučarskem teku na sporedu še obe kraljevski preizkušnji. Ženske se bodo na 30 km pomerile v soboto, moški pa v nedeljo na 50 km.