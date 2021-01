Po škandalu Rusa: nekateri ogorčeni, drugi bi storili enako #video

V teku na smučeh, sploh v disciplini šprint, večkrat vidimo kontakte med tekmovalci. Ne nazadnje smo imeli na letošnjem Tour de Ski primer Anamarije Lampič, naše najboljše tekačice na smučeh, ki so ji sprva odvzeli drugo mesto, a so ji ga po pritožbi naše zveze vrnili. Lampičeva je v svojih izjavah že večkrat povedala, da so kontakti del šprinta in da je treba stvari tako jemati.

Najprej mahanje s palico, nato hokejski nalet

V preteklosti smo že nekajkrat videli slabo voljo in nešportne poteze, v nedeljo v Lahtiju pa je šlo za povsem drugo dimenzijo nešportnega obnašanja. Namesto da bi se govorilo in pisalo o finskem ekipnem uspehu ali norveški prevladi, je na sceno stopil ruski tekmovalec Aleksander Boljšunov. Ta je v ciljnem šprintu prišel v stik s finskim tekmovalcem Jonijem Mäkijem. Tam ga je želel udariti s palico, v ciljnem prostoru pa ga je s hokejskim naletom podrl na tla. S tem je med tekmovalci in trenerji sprožil val ogorčenja.

Mäki: Z Boljšunovom nekaj ni v redu

Sporno naj bi bilo to, da je Mäki v ciljni ravnini nepravilno menjal progo, a finski tekač je bil že veliko pred tem prepričan, da bo lahko premagal ruskega zvezdnika. Finci so imeli ta dan zelo dobro pripravljene smuči. Kaj je tako razjezilo Boljšunova, najbolje ve on sam. Finec je po tekmi dejal, da z Rusom nekaj ni v redu, a k sreči se pri grobem naletu ni huje poškodoval.

"Roka je nekoliko zatečena, ampak ni boleče. Spremljali bomo, kaj se bo dogajalo," je po tekmi za Aftonbladet dejal Joni Mäki in dodal. "V cilju je bil Boljšunov precej jezen. Šlo je za skoraj hokejski nalet. Zelo nešportna poteza. Moja palica je bila zlomljena, zato nisem mogel vstati in mu vrniti."

Veliko bolj čustveno, čeprav ni bil neposredno vpleten v to, se je odzval norveški tekač na smučeh Emil Iverson. Dejal je, da v vsej svoji karieri česa takšnega na tekmovanjih še ni videl in da je Boljšunova lahko sram zaradi takšne poteze. "Bojim se, da bi ga sam udaril nazaj, ampak Mäki se je dobro odzval. Mislim, da je bil zadovoljen, ko je Finski priboril drugo mesto. Boljšunovo vedenje je bilo grozno. Bil je težek dan za Rusijo. Bili so ponižani na progi, pa ne samo na progi. Boljšunov se ni izkazal, moral bi priznati krivdo in delati na sebi."

Poteza Boljšunova ni bila prava, a tudi Finec ni nedolžen

Na besede Iversona se je odzval Markus Cramer, nemški trener v ruski reprezentanci. Ta je dejal, da je velik nesmisel, kar je povedal norveški tekač. Ob tem je spomnil na primer norveškega tekmovalca Didrika Toensetha. Boljšunova je sicer opisal kot tekmovalca, ki bi naredil vse za zmago, v cilju pa so ga "odnesla" prevelika čustva in adrenalin. Sam se je povsem strinjal, njegov varovanec ni pravilno reagiral, a ob tem okrcali tudi finskega tekmovalca.

"Ni bilo prav, da je Mäki menjal progo. Na koncu mora biti pošten borba. Tam so bile tri proge in Boljšunov je zbral skrajno desno. Mäki je to vedel že 100 metrov prej. Želel je še enkrat menjati progo, ampak je takrat dvakrat prišlo do kontakta s smuči. To je Aleksandra razjezilo," so zapisali pri YLE.

Vsekakor primer Boljšunova ni edini, ki se je zgodil. V današnjih časih, ko so na voljo družabna omrežja, pridejo takšne stvari še bolj do izraza.



Eden izmed tistih, ki se je povsem postavil na stran Boljšunova, je njegov reprezentančni kolega Evgenij Belov. "Povsem podpiram Boljšunova in bi isto ravnal v takšni situaciji. Ne strinjam se s FIS, da so diskvalificirali samo rusko ekipo. Tudi Finci bi si to zaslužili. Vedno znova se dogaja, da smo samo mi diskvalificirani in kaznovani. Želijo kaznovati našo državo," je na svoje Instagramu zapisal Belov.

Za Fis je primer zaključen

Aleksander Boljšunov in prva ekipe Rusije je bil kaznovan le z diskvalifikacijo, za svoje dejanje pa ne bo čutil nobenih dodatnih posledic. Nekateri menijo, da bi morala tekmovalna žiriji oziroma Fis bolj odločno nastopiti proti takšnim primerom. "Bil je kontakt, ampak to se dogaja. Predvsem pogosto se to dogaja v šprintih. Primer je zaključen," je po tekmi povedal Pierre Mignerey, direktor tekmovanja, ki je med drugim priznal, da kaj takšnega zelo redko vidimo na tekmovanjih in si ne želi, da bi se to še kdaj ponovilo. "Udarjanje s palico je nevarnost za športnika, prav tako vedenje v cilju ni bilo pravilno. Po eni strani pa razumemo njegovo razočaranje," je za YLE povedal Mignerey.