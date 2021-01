Norvežanke najboljše v Lahtiju

Norvežanke Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm in Heidi Weng so prepričljivo zmagale v štafeti na 4 X 5 km za svetovni pokal v Lahtiju. Na drugem mestu so bile Švedinje, ki so zaostale 42,9 sekunde, tretja pa je bila prva postava Finske (+59,5).