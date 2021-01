Res je moralo biti hudo, da so Lampičevo spravili v jok #video

Slovenska športna javnost v zadnjih dneh z zanimanjem spremlja Anamarijo Lampič, našo najboljšo tekačico na smučeh, ki navdušuje na turneji Tour de Ski. Ana se je javila iz Italije, zadnje letošnje postaje prestižne turneje, in med drugim spregovorila tudi o tisti nesrečni tekmi, ko so jo neupravičeno kaznovali in vzeli drugo mesto.

Po uspeli pritožbi se ji je nazaj na obraz prikradel nasmeh

Anamarijo Lampič skoraj nikoli ne vidimo brez nasmeha na obrazu. A na novega leta dan so ji ga ukradli švicarski organizatorji. Ti so jo zaradi prehitevanja na uvodnem šprintu v Val Müstairju kaznovali in vzeli drugo mesto. Naknadna pritožba slovenskega tabora je k sreči uspela, Ana je dobila nazaj več kot zasluženo drugo mesto, s tem pa se je na njen obraz nazaj prikradel tudi njen nalezljivi nasmeh.

Sporen trenutek, ko naj bi naša tekmovalka ovirala sotekmovalko.

Foto: Instagram

Ko je 25-letna slovenska športnica pobrskala po svojem spominu, se ni spomnila, da bi bila v svoji karieri kadarkoli kaznovana zaradi nepravilne poteze. "Kaj naj rečem, bila sem že vesela novih stopničk. Na sebi sem že imela številko za na stopničke. Bil je šok, ker veš, da si naredil vse prav. Tudi sodniki morajo vedeti, da pri šprintu vsakokrat pride kontakta. Tudi na tekmi v Dresdnu sem zlomila palico. To je del šprinta in nimamo kaj. Pred zavojem sem bila pred njo, in ko si enkrat mimo tekmovalca, ne gledaš več nazaj," se je spominjala tistega šprinta Lampičeva, ki jo je odločitev tekmovalne žirije precej prizadela.

"Padla sem v jok in sem se samo umaknila. Pri sebi sem vedela, da sem naredila vse prav. Ko sem bila v hotelu sem se pomirila in tudi vsi ostali so me mirili s tem, da bodo vse uredili in da je bila strojena napaka. V nedeljo, ko sem zvedela, da so mi vrnili drugo mesto, sem imela nasmeh do vrha (smeh op. p.)."

Foto: Osebni arhiv

V šprintu cilja na finale, dosegljive so tudi stopničke

Pred tekmovalci so v italijanskem Val di Fiemmeju še tri tekme. Veseli spoznanje, da je Anamarija glede na prejšnja leta v tem delu turneje manj utrujena. Na podlagi tega lahko še bolj samozavestno gleda na naslednje tekme.

"Danes sem bila že na progi. Ta je trda in zahtevna, tako kot vedno. Jutri grem v tekmo povsem sproščeno, moj glavni cilj je tekma v soboto, ko je na sporedu šprint, kjer imam najvišje cilje," je dejala in ob tem priznala, da so v šprintu dosegljive tudi stopničke.

Lani si ga je vzela na "izi" Lani vzpon na Alpe Cermis ni vezela najbolj resno. Foto: Guliverimage

V petek jo torej čaka skupinski štart na deset kilometrov v klasični tekmi, v nedeljo pa brutalni vzpon na Alpe Cermis, kamor tekmovalke in tekmovalci pridejo povsem izčrpani. Lampičeva bo z vzponom, ki ji sicer ne ustreza najbolj, poskušala opraviti po svojih najboljši močeh. Lani je tekmo končala na zadnjem mestu, a je imela za to tudi zelo tehten razlog.

"Če gledamo lansko tekmo, sem si ga vzela res na "izi", potem ko sem imela rdečo majico že v svojih rokah. Sploh se nisem obremenjevala, katera bom prišla gor. Prejšnja leta sem gor prišla utrujena in mislim, da se bom tudi letos kar matrala in da ne bo tako lahko kot lani. To je po moje mnenju najtežja tekma v sezoni. Ta klanec je res naporen zame. Sem nekoliko višja tekmovalka in me zaradi tega kolena bolj bolijo. A če sem do zdaj gor prišla, bom tudi letos," je povedala športnica iz Valburge, ki si v skupnem seštevku turneje Tour de Ski želi zadržati osmo mesto, a se ob tem zaveda, da bo to vse prej kot lahka naloga.

Jessica Diggins trenutno vodi v skupnem seštevku Tour de Ski. Foto: Guliverimage

Američanki sta jo presenetili

V skupnem seštevku nekoliko presenetljivo vodita Jessie Diggins in Rosie Brennan, na tretjem mestu pa je Julija Stupak. Švedinja Frida Karlsson je šele na četrtem mestu. "Moram reči, da sta me Američanki kar presenetili. Ujeli sta ta ritem in formo in se jima to kar dobro pozna. Več sem pričakovala od Švedinj," je še dozdajšnji razplet turneje še pokomentirala trenutno druga najboljša šprinterka letošnje sezone.