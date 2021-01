Kljub šoku so vsi dobro opravili svoj del naloge

Nihče si verjetno ni predstavljal, da bo v Müstairju, na prvem prizorišču letošnje turneje Tour de Ski, tako vroče. Za to je poskrbela naša Anamarija Lampič. A ne samo s svojimi odličnimi rezultati, ampak tudi zaradi odvzema in nato vrnitve drugega mesta iz uvodnega šprinta.

Anamarija Lampič je o vsem skupaj že povedala svojo plat zgodbe in tudi v najtežjih trenutkih ni izgubila svojega nalezljivega nasmeha. V središču samega dogajanja je bil tudi Nejc Brodar, glavni trener slovenske reprezentance. Tako kot mnogi je tudi on navdušen nad zadnjimi rezultati Lampičeve.

Anamarija Lampič je letos na Tour de Ski dosegla drugo, enajsto in četrto mesto. V torek jo v Toblachu že čaka tekma na 10-kilometrski razdalji v prosti tehniki. Foto: Guliverimage

Vsi dobro odigrali svoje vloge

"Pri Ani ni treba prav veliko govoriti, saj rezultati govorijo sami zase. Prvi del turneje je opravila odlično. Vse je bilo opravljeno brez napak. Torej od taktike do same forme in vsega skupaj. Njeni rezultati povedo veliko več kot tisoč besed," je uvodoma povedal naš sogovornik, ki se je spomnil tudi zloglasnega šprinta, ko so Anamariji odvzeli drugo mesto in jo potisnili na šesto.

Smučarska zveza Slovenije je vložila pritožbo in bila uspešna. S tem je Lampičeva nazaj dobila drugo mesto. "Bistvo tega je, da je Ana dobila točke tako za svetovni pokal kot tudi za turnejo. Mislim, da smo vsi dobro odigrali svoje vloge. Nekateri na prizorišču in smučarska zveza v Ljubljani, ki je napisala pritožbo."

Foto: Vid Ponikvar

Priložili so tudi nekaj podobnih posnetkov

Morda je bil kdo presenečen nad uspešnim razpletom, a kot nam je Brodar povedal, je bilo v preteklosti že veliko takšnih primerov, pa tekmovalka ali tekmovalec nista bila kaznovana. "Ko smo pisali pritožbo, smo priložili povezave podobnih posnetkov, kjer so jo tekmovalci odnesli brez posledic. Sklicevali smo se, da ko enkrat tekmovalec pri veliki hitrosti prehiti sotekmovalca, v tistem trenutku ne more vedeti, kaj se dogaja za njim. Ta argument je bil uspešen in na koncu je Ana dobila drugo mesto."

Ne gre za nikakršne zamere

Mnenja glede zadnje odločitve so bila različna, a več je bilo tistih, ki so menili, da je bila prva odločitev tekmovalne žirije nesmiselna. V nedeljo, ko je bilo konec vsega, se je naš trener pogovarjal tudi z Ivanom Hudačem, trenerjem, ki dela v švicarski reprezentanci. Brodar je poudaril, da ne gre za nikakršne zamere. "Pogovorila sva se v povsem mirnem tonu, vsak je povedal svoje mnenje. Povedati moram, da to vsekakor ne bo vplivalo na nadaljnje odnose. Zgodba je šla mimo, rezultat je takšen, kakršen je. Jutri je nov dan in nova tekma."

Boštjan Klavžar je ob prvem šoku pri Anamariji odigral zelo pomembno vlogo. Foto: Sportida

Po prvem šoku je pomembno vlogo odigral Boštjan Klavžar

Že v izjavi po nedeljski tekmi je Brodar dejal, da je v takšnih trenutkih pomembno, da vsi skupaj ohranijo mirne glave. Kot kaže, so tudi jo, saj je Lampičeva v zasledovalnem teku prikazala izjemen tek in tekmo končala na odličnem četrtem mestu.

"Ob tem moram povedati, da je del naše ekipe tudi Boštjan Klavžar. Mislim, da je on opravil največ tega dela. On je tisti, ki je celotno zadevo umiril. Mislim, da je tudi Ana že toliko profesionalna tekmovalka … Sicer je res, da je bil na začetku šok, ampak potem je to treba dati iz glave. Treba je vedeti, da si preostali tekmeci ne razbijajo glave s tvojimi težavami."

Eva Urevc v šprintu ni našla prave forme. Foto: SZS

Polega Lampičeve so v Müstairju tekmovali še Eva Urevc, Janez Lampič in Vili Črv. Vsi trije so po švicarskem delu odpotovali domov, kjer se bodo v miru pripravljali na naslednje tekme. In kašna je ocena njihovih nastopov?

"Eva Urevc je imela v šprintu slab dan. Morda je imela nekoliko večja pričakovanja in morda nismo najbolj ujeli prave forme. Na podlagi tega ni imelo smisla nadaljevati. Kar zadeva Vilija (Črv op. p.), se mi zdi, da si zasluži pozitivno oceno, saj je tekmoval po svojih najboljših močeh. Je še mlad tekmovalec, prvič je bil na tej turneji in mislim, da ga nima smisla voziti naprej in na ta način izgubljati energijo. Janez Lampič je bil v šprintu slab, na razdalji pa vemo, da nima realnih možnosti za dober rezultat. Kljub vsemu še vedno zagovarjam, da je tekma najboljši trening. Zdi se mi prav, da je odtekel eno tekmo na razdalji."