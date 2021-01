Izjemen dan: najprej so ji vrnili drugo mesto, nato je dosegla največji uspeh na razdalji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska športnica leta 2020 Anamarija Lampič, ki so ji dopoldne "vrnili" drugo mesto s šprinta , je na tekmi za svetovni pokal v Val Müstairju, tretji tekmi novoletne turneje, zasedla četrto mesto za njen največji uspeh na razdaljah. Na 10 km prosto zasledovalno je zmagala Američanka Jessie Diggins.

Druga je bila njena rojakinja Rosie Brennan s 5,6 sekunde zaostanka, tretja je bila Švedinja Frida Karlsson (+10,7), Lampičeva pa je zaostala za 57,9 sekunde.

Anamarija Lampič je s četrtim mestom dosegla največji uspeh na razdalji. Foto: osebni arhiv

Na 61. mestu je pred tem končal Vili Črv, sedem minut in 15,1 sekunde za zmagovalcem na 15 km prosto zasledovalno, Rusom Aleksandrom Boljšunovom. Ta brani zmago na Tour de ski in tudi veliki kristalni globus iz minule sezone, v obeh seštevkih je tudi v tej zimi prepričljivo vodilni. Janez Lampič, drugi Slovenec, ni prišel do cilja.

