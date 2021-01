Odlična novica za slovenski tabor: pritožba je uspela, Lampičevi vrnili 2. mesto!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič ima spet razlog za širok nasmeh. Po pritožbi Smučarske zveze Slovenije so ji pri Mednarodni smučarski zvezi vrnili 2. mesto na uvodni tekmi.

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da so bili uspešni pri vložitvi pritožbe na razplet uvodne tekme novoletne turneje Tour de Ski. To pomeni, da bodo slovenski predstavnici Anamariji Lampič vrnili prvotno osvojeno 2. mesto, kazen pa spremenili v rumeni karton.