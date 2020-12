Kateri slovenski športnik je najboljši?

Slovenski športniki so v iztekajočem se letu 2020 ponudili ogromno razlogov za zadovoljstvo in dobro voljo.

Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev spada med manjše evropske države. Ne razpolaga z bajnimi finančnimi sredstvi, a vseeno dosega športne fenomene. Delavnost, močna volja in ogromen talent so poskrbeli, da je dežela na sončni strani Alp preplavljena s športnimi fenomeni. Novih podvigov ni preprečila niti koronakriza. Leto 2020 je poskrbelo za nič koliko odmevnih zgodb in dosežkov, s katerimi so se izkazali slovenski športni junaki. Izstopali niso le v državnem, ampak tudi svetovnem merilu. S tem so promovirali Slovenijo na najlepši mogoči način, ljubiteljem športa pa ponudili zahteven izziv, zelo sladke skrbi, ko je treba izbrati športnika leta.

Kateri slovenski športnik bi si po vašem mnenju zaslužil naziv najboljšega v letu 2020? Alenka Artnik, potapljačica na vdih 0 +

Ana Belac, golfistka 0 +

Kristjan Čeh, atlet – metalec diska 0 +

Luka Dončić, košarkar 0 +

Goran Dragić, košarkar 0 +

Tim Gajser, motokrosist 1 +

Josip Iličić, nogometaš 0 +

Ema Kozin, boksarka 0 +

Jernej Kruder, športni plezalec 0 +

Anamarija Lampič, smučarska tekačica 0 +

Maruša Mišmaš Zrimšek, atletinja 0 +

Jan Oblak, nogometaš 0 +

Tadej Pogačar, kolesar 1 +

Primož Roglič, kolesar 0 +

Benjamin Savšek, kanuist na divjih vodah 0 +

Eva Terčelj, kajakašica na divjih vodah 0 +

Nihče izmed naštetih, ampak nekdo drug 0 + Oddanih 2 glasov

Končuje se leto, ki se ga zaradi pandemije novega koronavirusa žal ne bomo spominjali po najlepšem. Ta je udarila kot strela z jasnega. Vnesla je veliko nemira in negotovosti, spreminjala življenjske navade, omejevala svobodo. Prizanašala ni niti športnikom, saj je močno oklestila tekmovalni koledar. Ne le tekem, ampak celo priprave, treninge in potovanja.

To je bilo leto, ki ni bilo niti najmanj pisano na kožo športnikom. Ne nazadnje se je izvedba olimpijskih iger v Tokiu prestavila na prihodnje poletje, podobno velja za evropsko prvenstvo v nogometu, še en večtedenski športni spektakel.

Kaj vse se je dogajalo v letu 2020?

Prirediteljem pa je z nadčloveškimi ukrepi in s pomočjo doslednega upoštevanja ukrepov v boju za zajezitev novega koronavirusa ob neizogibnih žrtvah vendarle uspelo spraviti pod streho dovolj dogodkov, da je bilo lahko leto obarvano tudi športno. In močno zaznamovano s slovenskimi športniki in športnicami, ki so nase opozarjali na vsakem koraku.

V izboru slovenskih športnih novinarjev sta bila za najboljšega športnika leta razglašena Primož Roglič ... Foto: Vid Ponikvar

Na cestah in najrazličnejših stezah, snegu, tartanu, travi, v blatu, globoko pod morjem, visoko na plezalnih stenah, v deroči vodi, sredi večnamenskih športnih aren, kjerkoli. Slovenski športni junaki so pustili ogromen pečat vsepovsod in dali svetu misliti, kaj vse ima srčna dežela na sončni strani Alp, česar nimajo drugi. Razmišljali so o skrivnosti slovenskega športnega fenomena, ki mu je uspelo skoraj nemogoče, da je v neprijaznem obdobju, polnem skrbi in odrekanj, združil slovenska srca. Da je mlado in staro, pa naj bodo levi ali desni, družno zaploskalo podvigom, ki so se prerinili tudi do naslovnic največjih športnih medijev na svetu!

... in Anamarija Lampič. Kako pa bi se odločili vi? Zaupajte nam svoj glas in izpolnite anketo! Foto: Vid Ponikvar

Kdo pa je bil v letu 2020 najboljši? To je vprašanje, na katero je najtežje odgovoriti, saj je konkurenca, čeprav je zaradi pomanjkanja vrhunskih tekmovanj v nekaterih športih s seznama nehote izpadlo kar nekaj slovenskih velikanov, še vedno izjemna. Koga bi izbrali vi? Kdo je na vas naredil največji vtis in bi mu podelili priznanje za najboljšega slovenskega športnika leta?

Po abecednem redu vam v prestižni anketi, v kateri je smetana slovenskih športnih asov, ponujamo 16 kandidatov, vi pa nam zaupajte, komu bi podelili glas. Storite to še ''letos'', v koledarskem letu, ki ga ne bomo pomnili po najlepšem, a so nam v najtežjih trenutkih na pomoč priskočili prav športni dosežki rojakov in rojakinj ter nam ogreli srce z mislijo na lepši jutri. Na veliko bolj brezskrbno leto 2021!