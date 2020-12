Epski slovenski spopad in presenečenje leta na Touru osupnila svet

Koronavirusni kaos

Športniki so se ob varnostnih ukrepih že vrnili na športna prizorišča, gledalci še ne. Foto: Reuters Glavni protagonist leta 2020 je bil vsekakor trdovratni virus sars-cov-2. Močno je vplival tudi na šport. V začetku leta smo ga spremljali le od daleč, nato je marca potrkal tudi na naša vrata in brez čakanja na odziv vstopil. Tako kot vse na svetu, je presenetil tudi nas. Koronavirus je v prvem valu ustavil svet, športna tekmovanja so bila prekinjena ali odpovedana, v koledarju, na katerem bi morale kraljevati olimpijske igre v Tokiu in evropsko nogometno prvenstvo, je zazevala praznina. Šele po začetnem šoku so začeli pristojni iskati možnosti za vsaj okrnjeno izvedbo tekem in nekaterim je naposled le uspelo izpeljati nekaj velikih dogodkov. Največja, že omenjene OI v Tokiu in nogometno EP, so prestavili na leto 2021, leto, ko bi nas sars-cov-2 vendarle moral nehati presenečati.

Tadej Pogačar je osvojil Tour in osupnil svet. Foto: Reuters

Pogačarjev epski napad

Eden od velikih športnih dogodkov, ki so ga prireditelji vendarle uspeli izpeljati, je bila kolesarska Dirka po Franciji. Tour je potekal v zanj nenavadnem času, a nas je tri septembrske tedne razvajal z imenitnim spektaklom, s slovenskima asoma Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem v glavnih vlogah. Slovenski dvoboj je navdušil svet, temu pa je zastal dih v predzadnji etapi dirke, na posamičnem kronometru na La Planche des Belles Filles, kjer je Pogačar uresničil svoj peklenski načrt in Rogliču izmaknil zgodovinsko zmago.

Takole so se končale sanje Primoža Rogliča na Dirki po Franciji. Foto: Reuters

To je bilo presenečenje leta, vsi smo Rogliča že videli kot zmagovalca največje kolesarske dirke na svetu, a pod to se je kot njen prvi slovenski kolesar vpisal komaj 21-letni Pogačar. Presenečenje je bilo tako veliko, da smo se ob sočustvovanju z zlomljenim Rogličem kar malo pozabili veseliti z mladim šampionom iz Klanca pri Komendi.

Alaphilippa bo Roglič preganjal v nočnih morah

Naš veliki kolesarski šampion je bil po Touru na tleh, a tam ni ostal. Pokazal je karakter in odločenost, se hitro spravil k sebi in že na svetovnem prvenstvu v Italiji spet kolesaril izvrstno, a je najboljše privarčeval do zaključka sezone, ko je ubranil naslov prvaka na Dirki po Španiji. Tik pred to mu je uspelo še eno veliko presenečenje na belgijski klasiki Liege - Bastogne – Liege.

Roglič je v Liegu osmešil francoskega asa Juliana Alaphilippa. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

Roglič je tedaj z zmago presenetil vse, še najbolj svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa, ki je pred ciljno črto že dvignil roke v zrak, prepričan, da se je v šprintu uspešno otresel zasledovalcev, Marca Hirschija ter treh Slovencev, Rogliča, Pogačarja in Mateja Mohoriča, a se je uštel, nepopustljivi Zasavec se mu je prikradel izza hrbta in z nekaj centimetri prednosti prišel do svoje prve zmage na enodnevni klasiki. Francoski zvezdnik ni mogel verjeti, svet je še enkrat lovil sapo, nato so Alaphilippovo zadrego nekoliko omilili sodniki, ki so ga kaznovali zaradi oviranja Hirschija in ga potisnili na začelje prve skupine, zaradi česar lahko nekoliko lažje spi.

Nogometaši Celja so osvojili naslov državnih prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski nogometni prvak je … Celje!

Presenečenje smo doživeli tudi na domači nogometni sceni. Po tem, ko je desetletno popolno prevlado Maribora v državnem prvenstvu v zadnjih nekaj sezonah načela Olimpija, smo tudi v sezoni 2019/20 pričakovali, da bo boj za domačo lovoriko potekal med večnima rivaloma iz Ljubljane in Maribora, a svoje načrte so imeli tudi v drugih klubih. Kot vselej. A tokrat je veliki met uspel Celju. V knežjem mestu so sicer navajeni serijskega osvajanja lovorik, ampak v rokometu, medtem ko v nogometu na slovenskem prestolu niso bili še nikoli. S trenerjem Dušanom Kosićem jim je uspelo presenetiti vse.

Miami Heat v finalu lige NBA ni pričakoval nihče

Ligo NBA je koronakriza prekinila v izteku rednega dela tekmovanja. Odlok o prenehanju tekmovanj je najboljše košarkarje na svetu ujel domala sredi tekem, vodstvo tekmovanja, ki je tudi velik posel, pa je nato sezono do konca izpeljalo v izolacijskem mehurčku v Orlandu. Nenavadne okoliščine so nekatere košarkarje udarile negativno, druge pa pozitivno.

Goran Dragić in njegov Miami so se ustavili šele v finali lige NBA. Foto: Getty Images

Med slednje zagotovo lahko štejemo košarkarje moštva Miami Heat, med katerimi blesti tudi zlati slovenski kapetan iz EuroBasketa 2017 Goran Dragić. Ti so v mehurčku zacveteli, v končnici pometli z Indiano (4:0 v zmagah), se poigrali z Milwaukeejem (4:1), sicer najboljšim moštvom vzhodne konference, ki so ga mnogi pričakovali v finalu, ter Bostonom (4:2) in se presenetljivo uvrstili v veliki finale, v katerem so se spopadli z LA Lakers. Miami je sicer skozi celo sezono dokazoval, da ima odlično ekipo, v finalu pa ga resnično ni pričakoval nihče. Če Heat ne bi imel težav s poškodbami Dragića in Bama Adebayja ter bi z nekaj več sreče porazila zvezdniško zasedbo z LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom, bi bila senzacija še toliko večja.

Martin Čater pokvaril avstrijsko-norveško zabavo

Da je slovenski alpski smučar Martin Čater sposoben odličnih predstav, so vedeli njegovi reprezentančni kolegi, trenerji pa kakšen od bolje informiranih novinarjev. A tudi ti so leta čakali na napovedujoči se preboj. Preostali smo v nedeljo, 13. decembra, le z nejevero strmeli v televizijske zaslone, ko je 27-letni Savinjčan s štartno številko 41 odločno drsel po smukaški progi v Val d'Iseru, ob tem pa so se njegovi vmesni časi izpisovali v zelenem okvirčku.

Martin Čater je dobil smuk v Val d'Iseru. Foto: Reuters

Avstrijsko-norveška trojica v cilju, Otmar Stridinger, Urs Kryenbühel in Aleksander Aamodt Kilde, se je že nastavljala fotografskim objektivom, prepričana, da je tekma končana, ko je njihovo neuradno zabavo prekinil slovenski as. Tudi komentator smučarskih prenosov na nacionalni televiziji Urban Lavrenčič je moral iz skorajda resigniranega "Upajmo na dober rezultat za dvig samozavesti", s katerim je Čaterja pospremil na štartu, v pičlih dveh minutah stopnjevati v evforični "Noro!, Senzacionalno! Zgodovinsko!". In ni bil edini. Čater je presenetil čisto vse, Slovence pa povsem navdušil.

Zlatko Zahović je zapustil NK Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zlatko Zahović se je umaknil iz nogometa

V času marčevske panike zaradi novega koronavirusa je iz Maribora odjeknila povsem nepričakovana vest. "Končana je skupna zgodba, ki je trajala od 1. avgusta 2007. Sporočamo, da smo se z Zlatkom Zahovićem kot športnim direktorjem NK Maribor sporazumno razšli, kot prijatelji." Nogometni svet je novico sprejel z nekaj dvoma, saj se je legenda kluba poslovila že dvakrat prej in se vselej tudi vrnila, a tokrat je bila Zahovićeva odločitev povsem resna. Po 13 letih delovanja v klubu, ki bo v zgodovini NK Maribor zapisan kot zlato obdobje z osmimi osvojenimi državnimi naslovi, trikratno udeležbo v evropski ligi, dvakratno v prestižni ligi prvakov in še kopico drugih lovorik, se je odločil končati to poglavje življenja.

Messi zapušča Barcelono?

Kot se je končala Zahovićeva zgodba v Mariboru, se, kot kaže, končuje tudi Messijeva v Barceloni. Še nedavno sta bila to domala sinonima Maribor = Zahović, Barcelona = Lionel Messi. Novice o Argentinčevem odhodu iz katalonskega velikana so sicer stalnica, a smo jih doslej z veliko gotovostjo lahko vselej pospravili v kategorijo "fake news".

Si Lionela Messija sploh predstavljate v kakšnem drugem klubu kot Barceloni? Foto: Getty Images

No, letos so se govorice na veliko presenečenje nogometne javnosti izkazale kot verjetne. Messi je vidno nezadovoljen s politiko predsednika kluba Josepa Marie Bartomeua in je konec avgusta zahteval prekinitev pogodbe. Novica je zatresla nogometni svet, na sceno so stopili odvetniki, v klubu so grozili s tožbo, bogati Barcelonini rivali so zastrigli z ušesi in začeli pripravljati ponudbe, katalonski navijači so bili v šoku, naposled pa je argentinski čarovnik popustil in ostal. A ker je ostal on, je moral oditi Bartomeu. Pretresov v Barceloni še ni konec, klub je v finančnih težavah, pa tudi rezultatski krizi. Messi je, kot kaže, resnično na izhodnih vratih nogometnega velikana, novo vodstvo – to bo izvoljeno konec januarja prihodnje leto – pa čaka težka naloga, prepričati ikono kluba, da ostane.

Kristjan Čeh preseneča še sebe. Foto: Peter Kastelic/AZS

Kristijan Čeh preseneča tudi samega sebe

Za konec pa še poglavje o slovenski atletski prihodnosti. Metalec diska Kristijan Čeh je letos z 68,75 metra postavil nov državni rekord in se z dosežkom uvrstil v špico svetovne konkurence. Napredek mladega, komaj 21-letnega atletskega upa, samo po sebi ne bi smelo presenečati, presenetljiva pa je naglost tega napredka. Štajerski orjak prehiteva program tako zelo, da je presenetil tudi samega sebe. Z veseljem pričakujemo nadaljevanje Čehove atletske poti, ob njegovih uspehih pa v prihodnje zagotovo ne bomo presenečeni.