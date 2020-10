Primož Roglič: No, pa sem le uspel nekaj zmagati!

"Neverjetno, bilo je tako tesno! Nikoli se nisem predal, boril sem se do zadnjih metrov oziroma v tem primeru centimetrov," je po spektakularni zmagi na 106. izvedbi belgijske klasike Liege - Bastogne - Liege, povedal slovenski junak Primož Roglič. Svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa je premagal v fotofinišu, ko je Francoz z dvignjenimi rokami že proslavljal zmago. Roglič je s to prestižno lovoriko izpolnil eno od svojih športnih želja.

Po tem, ko mu na letošnji Dirki po Franciji rumene majice ni uspelo pripeljati v Pariz in je na predzadnji etapi s porazom v kronometru proti Tadeju Pogačarju doživel hud udarec, se je Roglič pobral in na najstarejši belgijski enodnevni klasični dirki, Liege - Bastogne - Liege, prišel do enega največjih uspehov v karieri.

"To je bila moja želja, dobiti spomenik in vesel sem, da mi je uspelo"

Ob zmagi na lanski Dirki po Španiji, največjega doslej. "Neverjeten občutek," je v Liegu priznal 30-letni Kisovčan. "To je bilo res dolgo obdobje treh mesecev, ki sem jih prebil stran od doma. Zelo sem vesel in ponosen na ekipo, ki me je spet dobro varovala pred nevarnostmi ter vse ostale. Na koncu sem le uspel nekaj zmagati," je še razlagal po 257-kilometrski dirki v Ardenih.

Do zdaj je blestel predvsem na večetapnih dirkah, zdaj pa kot kaže v svoj reprertoar dodaja še klasike. Belgijske so po navadi na sporedu spomladi, a je pandemija koronavirusa kolesarski koledar postavila na glavo. Še dobro, da ga ni preprosto izbrisala, saj bi bili Slovenci s tem prikrajšani za zgodovinske dosežke. Najprej Pogačarjeva zmaga na Touru, zdaj še Rogličeva na najstarejšem od petih kolesarskih spomenikov.

Kolesarski spomeniki? Kolesarski spomeniki so enodnevne klasične dirke v Italiji, Belgiji in Franciji, ki imajo zaradi svoje dolge tradicije - gre za ene najstarejših kolesarskih dirk nasploh - poseben, legendaren status. Spomeniki so italijanski Milano - San Remo ter Dirka po Lombardiji, pa francoski Pariz - Roubaix ter belgijski Dirka po Flandriji ter Liege - Bastogne - Liege. Ta je najstarejša med vsemi, prvič je bil organizirana leta 1892, štiri leta pred dirko Pariz - Roubaix, ki slovi po zloglasnih kockah. Liege - Bastogne - Liege pa zaradi dolžine (vselej preko 250 kilometrov) in zahtevne hribovite trase v Ardenih, velja tudi za najzahtevnejšo med klasikami.

"Prvič sem to dirko vključil v koledar. To je bila moja želja, dobiti spomenik in vesel sem, da mi je uspelo," se je še veselil Roglič, ki ga zdaj bržčas čaka še nastop na Vuelti, kjer pa se bo Tomu Dumoulinu poskušal zahvaliti za vso pomoč na dodzdajšnih dirkah leta 2020 in bo za Nizozemca opravljal vlogo pomočnika.

Tadej Pogačar in Marc Hirschi sta bila "žrtvi" Alaphilippovega manevriranja. Foto: A.S.O./Gautier Demouveaux

"Ciljni šprint pa ni bil najlepši, v nekem trenutku sem mislil, da bom padel, ..."

V Belgiji so danes kraljevali junaki letošnjega Toura, poleg Rogliča, še Marc Hirschi in Julian Alaphilippe, pa seveda tudi zmagovalec Dirke po Franciji, Tadej Pogačar. Zvezdnik moštva UAE Emirates se je spet boril za zmago, kot na domala vsaki dirki, na kateri nastopi, a se na koncu tudi zaradi nerodnosti Alaphilipa, ki je v ciljenem šprintu menjal smer in oviral Hirschija, ta pa je nato zaprl pot Pogačarju, ni na polno pognal v boj.

"Bil sem v dobrem položaju, ko smo prišli v zaključek in rekel sem si: grem na zmago. Ciljni šprint pa ni bil najlepši, v nekem trenutku sem mislil, da bom padel, pa sem se le uspel obdržati na kolesu in končati na stopničkah. Res mi je bilo v zadovoljstvo dirkati tu, to je lepa dirka. Lani sem v svojem prvem nastopu končal na 18. mestu in se veliko naučil. Tudi v prihodnje si želim še vrniti in spet boriti za zmago," je povedal 22-letnik iz Klanca pri Komendi.

Matej Mohorič o moštvenih kolegih: Na Touru sem jaz delal zanje, danes pa je bilo obratno in ponosen sem, da mi je uspelo iz tega nekaj izvlečti. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Mohoriču nagrada za trdo delo na Touru

Če sta Roglič in Pogačar kapetana v svojih ekipah in s tem aduta za zmage, je Matej Mohorič danes dobil redko priložnost v moštvu Bahrain-McLaren, da se bori zase. "Danes sem se dobro počutil, mislim, da sem se dobro postavil, pri čemer so mi pomagali fantje iz ekipe in mi s tem omogočili priložnost za dober izid. Na Touru sem jaz delal zanje, danes pa je bilo obratno in ponosen sem, da mi je uspelo iz tega nekaj izvlečti, čeprav sem imel v zaključku krče in nisem mogel zares šprintati. Z izidom sem vseeno zadovoljen," je povedal 25-letnik iz Podblice, po kazni Alaphilippu, četrto uvrščeni na letošnji klasiki Liege - Bastogne - Liege.

