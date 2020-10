Ulissiju druga etapa, Tratnik skupno med deseterico

V drugi etapi, dolgi 149 km, je glavnini ubežala skupina petih kolesarjev, a si nekaj več kot štirih minut naskoka niso privozili, glavnina pa jih je ujela tik pred zadnjim vzponom do nekoč starogrške naselbine v dolini templjev.

Zaključni, 3,7 kilometra dolg klanec ob zmerni naklonini v povprečju 5,3 odstotka ni ponudil boja med favoriti, v ospredju pa so bili tudi nekateri eksplozivni sprinterji, predvsem Sagan (Bora-Hansgrohe) in Michael Matthews (Sunweb). Sagan je nato ušel na koncu četrtemu Matthewsu, a mu je v zaključku za sprint zmanjkalo nekaj moči.

Kilometer in pol pred ciljem je napadlo moštvo UAE Team Emirates za zmagovalca lanske dirke po Sloveniji, Italijana Diega Ulissija. Napadi so se vrstili, tudi Sagan pa je vsega 200 metrov pred koncem ujel trojico ubežnikov, v zaključku pa ga je presenetil Ulissi, ki je pobegnil po levi strani, zaradi česar mu izkušeni Slovak ni mogel slediti.

✌️🖐️ victories at the Giro d'Italia for @DiegoUlissi 🇮🇹



Vittoria numero ✌️🖐️ al Giro d'Italia per @DiegoUlissi 🇮🇹#Giro pic.twitter.com/iZmgOwnAyM