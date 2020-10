Začel se je Giro: grd padec Lopeza, svetovni prvak pa odpihnil konkurenco

Svetovni prvak v vožnji na čas Filippo Ganna je na dobrih 15 kilometrov dolgi trasi od Monreala do Palerma uničil konkurenco, kronometer je odpeljal s povprečno hitrostjo 58.831 km/h. Še najbolj se mu je približal Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep), ki je sicer dolgo vodil, a je bil Italijan skoraj 22 sekund hitrejši. Tretje mesto je zasedel Danec Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates).

📈 With a provisional average speed of 58.831 kmph, @GannaFilippo has set a new record for a time trial that is not a prologue. His time is outside Rik Verbrugge's average of 58.874 for a Prologue, set in 2001 at Pescara.#Giro pic.twitter.com/YSfSMef05i — Giro d'Italia (@giroditalia) October 3, 2020

Izjemni Italijan z vzdevkom "Top Ganna" je preizkušnjo na Siciliji končal s časom 15:24, kar je pomenilo povprečno hitrost 58,831 km/h. S tem je zaostal le za povprečno hitrostjo Belgijca Rika Verbruggheja na Giru leta 2001, ko je 7,6 kilometra dolgo traso odpeljal s hitrostjo 58,874 km/h.

"Zame je to uresničitev sanj, da bom lahko jutri nosil rožnato majico. Bil sem eden od favoritov in želel sem razbliniti mit o tem, da favoriti takšnih preizkušenj ne dobivajo," je po kronometru dejal Italijan.

"Upam, da je to dober znak za prihodnje dni. Nositi to majico je res nekaj posebnega, čustva me prevzemajo. Zmago pa posvečam svoji regiji Piemont, ki se spopada s številnimi težavami zaradi vremena," je zaključil 24-letnik, ki sploh prvič nastopa na kakšni od tritedenskih dirk.

Tratnik odličen

Dvakratni državni prvak v vožnii na čas Jan Tratnik je bil z 11. mestom boljši od dveh Slovencev na štartu, drugi, Domen Novak (Bahrain-McLaren) je bil 142. z dvema minutama in 14 sekundami zaostanka za zmagovalcem.

The 103rd @giroditalia kicked off today with a 15km individual time trial from Monreale to Palermo.#RideAsOne #Giro pic.twitter.com/LbuE6FeTEH — Team Bahrain McLaren (@BahrainMcLaren) October 3, 2020

Ganna je tako prvi nosilec rožnate majice na letošnjem Giru, ki zaradi pandemije covid-19 poteka v zanj nenavadnem času, a 24-letni Italijan ne spada med favoritte za končno zmago. Od teh se je danes najbolje izkazal Gannov kapetan v moštvu Ineos Grenadiers Britanec Geraint Thomas, ki je z zaostankom 23 sekund zasedel četrto mesto.

Za Kolumbijca konec, še preden se je začelo

Anglež Simon Yates (Mitchelton-Scott) je za zmagovalcem Toura leta 2018 zaostal 26 sekund, Italijan Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) minuto in šest sekund, Nizozemec Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) minuto in 21 sekund, Danec Jakob Fuglsang (Astana) pa minuto in 24 sekund.

So pa organizatorji že med uvodnim kronometrom poslušali ogromno kritik zaradi slabe asfaltne površine in močnega vetra, ki je kolesarjem povzročal ogromno preglavic. Padel je denimo Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana), ki je moral končati Giro, še preden se je ta dobro začel.

🇮🇹#Giro Duro golpe de Miguel Ángel López🇨🇴 (Astana), quien se ha ido contra las vallas. #GiroxESPN



pic.twitter.com/GrwAXkhrZW — CiclismoInternacional (@CiclismoInter) October 3, 2020

"Bilo je prenevarno"

Posebej glasen je bil rekorder v vožnji na eno uro, Belgijec Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling). "Bal sem se v ovinkih. Vedel sem prej, da bo na cesti veliko olja, da bo spolzko ter da se ne bom spopadel za zmago. Enostavno je bilo prenevarno. Organizatorji bi se lahko vsaj potrudili in počistili cesto ali pa kaj na novo asfaltirali, kot so to storili v Imoli," je razlagal 28-letnik iz Wilrijka pri Antwerpnu.

"Če sem iskren, sem srečen, da sem padel že pred vetrom v srednjem delu. Ko vidite, da moram kot rekorder v vožnji na čas kolesariti izven položaja za kronometer, veste, da je res nevarno. Cesta je enostavno preslaba, preveč valovita," je še za Eurosport in kolesarski medij GCN sklenil Campenaerts. Podobne težave je imel tudi na koncu 15., Avstralec Rohan Dennis, sicer eden od favoritov v današnji etapi.

Jutri je na sporedu 149-kilometrska ravninska etapa od Alcama do Agrigenta.

Dirka po Italiji, 1. etapa: 1. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 15:24 2. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-step) + 0:22 3. Nikkel Bjerg (Dan/UAE Team Emirates) isti čas 4. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 0:23 5. Tobias Foss (Nor/Jumbo-Visma) 0:31 6. Josef Cerny (Češ/CCC Team) 0:36 7. Matteo Sobrero (Ita/NTT Pro Cycling) 0:40 8. Lawson Craddock (ZDA/EF Pro Cycling) 0:41 9. Miles Scotson (Avs/Groupama-FDJ) 0:42 10. Matthias Brändle (Avt/Israel Start-up) 11. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) isti čas ... 142. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 2:14

