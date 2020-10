Po hudih kritikah bodo preučili letošnje nesreče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) bo preučila letošnje kolesarske nesreče, da bi izboljšala varnost kolesark in kolesarjev v prihodnji sezoni. Krovna zveza je bila tarča kritik po hudih nesrečah, ki so se po vrnitvi tekmovanj, prekinjenih zaradi pandemije novega koronacvirusa, zvrstile v kratkem času.

Med najbolj nesrečnimi je bil Danec Fabio Jakobsen, ki je teden dni preživel na intenzivni negi po hudem padcu na Dirki po Poljski. Na njej je zmagal njegov klubski kolega iz ekipe Deceuninck-Quick-Step Remco Evenepoel, ki si je pozneje zlomil medenico na Dirki po Lombardiji.

Nekdanja svetovna prvakinja v kronometru, Američanka Chloe Dygert, pa je konec septembra uspešno prestala operacijo noge po grdem padcu na uvodni preizkušnji svetovnega prvenstva v Imoli.

"Moramo dobili jasno sliko, kje so težave in kako jih reševati. Gre za proces, gotovo ne bomo mogli vsega storiti takoj in naenkrat. Tudi ne gre le za spremembe pravil, izboljšati je treba tako varnost na tekmah kot tudi na drugi strani obnašanje tekmovalcev," je med drugim za Cyclingnews povedal predsednik Ucija David Lappartient.