Brca v temo ali izjemna reklamna poteza? #video

Jutri se bo v Palermu na Siciliji s 15.1 kilometra dolgim kronometrom začela letošnja Dirka po Italiji. Čeprav bo na dirki 22 ekip, pa bo največ pogledov in pozornosti zagotovo požela ekipa EF Pro Cycling, in to ne brez razloga.

Kolesarji ekipe EF Pro Cycling bodo med bolj opaznimi na letošnjem Giru. Razlog? Njihovi dresi, ki so nalašč precej drugačni od njihovih originalnih v rožnati barvi, ki imajo preveč podobnosti z rožnato majico vodilnega na Giru. Foto: EF Pro Cycling

Ker so njihovi originalni dresi preveč podobni rožnati majici, ki jo na Giru obleče vodilni kolesar na dirki (lani sta si jo prislužila tudi Jan Polanc in Primož Roglič), so se v sodelovanju z blagovno znamko ulične mode Palace, ki v svojih linijah pogosto uporablja lik Racmana Jake, odločili za nekaj povsem drugačnega.

Ali je bila odločitev primerna, ali pa vsaj všečna, ali pa brca v temo, presodite sami, je pa vsekakor res, da imajo vsake oči svojega "malarja".

Drese so včeraj premierno predstavili v Palermu na Siciliji, kjer bo v soboto štart 103. Dirke po Italiji. Foto: EF Pro Cycling

Iz podjetja Rapha, ki za kolesarje EF oblikuje drese od leta 2019, so sporočili, da so se za sodelovanje z blagovno znamko Palace odločili zato, ker so želeli, da bi njihovi kolesarji dobili kolesarsko "opravo", kakršne v kolesarski karavani ne pomnijo.

In kot da to še ne bi bilo dovolj, bodo kolesarji ekipe EF kronometer (na Giru bodo trije, poleg uvodnega, od Monreala do Palerma, v 14. etapi in zaključni etapi v Milanu) odpeljali s čelado znamke POC Tempor s poslikavo animacije priljubljenega Racmana Jake.

Kot rečeno, odzivi ljubiteljev kolesarstva so zelo različni, so pa nekateri prav v neobičajni "opravi" našli mojstrsko taktiko direktorja ekipe Jonathana Vaughtersa.

Foto: EF Pro Cycling

"Odlična motivacijska taktika Jonathana Vaughtersa. Vsak od kolesarjev ekipe EF bo zdaj še bolj motiviran, da obleče rožnato majico vodilnega ali da osvoji naslov državnega prvaka (ki prinaša drugačno majico z nacionalno zastavo)," je nekdo komentiral na Twitterju.

Na štartnem seznamu 103. izvedbe Dirke po Italiji, ki ima po mnenju mnogih eno najtežjih tras v sklopu tritedenskih dirk v zadnjem obdobju, je 176 kolesarjev iz 34 držav. Največ, 48, bo italijanskih kolesarjev, na drugem mestu so z 18 kolesarji odlično zastopani tudi Avstralci.



Na Giru bomo spremljali zgolj dva Slovenca: Jana Tratnika in Domna Novaka iz ekipe Bahrain-McLaren. Za oba bo to drugi nastop na Giru.



Na Giru bosta nastopila dva Slovenca: Jan Tratnik in Domen Novak iz ekipe Bahrain-McLaren. Za oba bo to drugi nastop na Giru. Foto: Bettiniphoto/Bahrain McLaren Glavni favoriti na dirki, ki imajo temu primerne tudi štartne številke z zadnjo številko 1, so Jakob Fuglsang iz Astane (21), Simon Yates iz ekipe Mitchelton-Scott (131), Geraint Thomas iz ekipe Ineos Grenadiers (161), Steven Kruijswijk iz Jumbo-Visme (171) in Vincenzo Nibali iz ekipe Trek-Segafredo (191). Kandidata za prvo rožnato majico na tem Giru velja iskati med kronometristi, novim svetovnim prvakom Filippom Ganno, nekdanjim dvakratnim svetovnim prvakom Rohanom Dennisom, Victorjem Campenaertsom, Rogličevim klubskim kolegom Tonyjem Martinom in Josom Van Emdenom. Jutrišnji uvodni kronometer bo ob 13.15 odprl Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), zadnji pa se bo ob 16.10 s štartne rampe podal Rafal Majka (Bora - Hansgrohe).

