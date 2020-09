Na Giru bo vsaj nekaj bolj sproščeno kot na Touru

Dirka po Italiji je tradicionalno uvodna od treh dirk Grand Toura, a je tokrat zaradi pandemije novega koronavirusa na sporedu pet mesecev pozneje, kar bo kolesarjem ponudilo bolj jesensko različico Gira, kot so ga vajeni. Dirka bo izpeljana po nekoliko drugačni trasi, kot je bilo sprva prevideno.

Ne bo, na primer, štarta v Budimpešti, dirka pa se bo samo enkrat sprehodila čez mejo, in sicer v 20. etapi, ko bodo kolesarji grizli na prelaz Col d'Izoard v Franciji. Dirka se bo 25. oktobra končala v Milanu, s še tretjim kronometrom na rožnati dirki.

Lani je na Giru zmagal Ekvadorec Richard Carapaz, ki bi letos moral braniti zmago, a se je potem obrnilo drugače. V Ineosu so ga uvrstili v postavo za Tour, Gerainta Thomasa pa so poslali na Giro. Foto: STA

Za rožnato majico končnega zmagovalca Gira se bodo najverjetneje udarili moštveni kolega Primoža Rogliča Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Geraint Thomas (Ineos), Vincenzo Nibali (Trek), Jakob Fuglsang (Astana) in Simon Yates (Scott-Mitchelton). Na neuradnem seznamu kolesarjev sta zgolj dva Slovenca, in sicer Grega Bole in Domen Novak iz ekipe Bahrain-McLaren, na nekaterih je tudi Luka Pibernik.

Italija postaja vzor spopadanja s pandemijo

Italija, ki je bila v začetku tega leta evropsko žarišče novega koronavirusa, danes postaja vzor učinkovitega spopadanja s pandemijo. Italijani dosledno nosijo zaščitne maske in spoštujejo priporočila o socialni razdalji, število okužb ostaja na obvladljivi ravni.

V 60-milijonski državi je trenutno 313 tisoč oseb okuženih z novim koronavirusom, 227 tisoč pa jih je virus prebolelo. Po uradni statistiki naj bi covid-19 vzel 36 tisoč življenj.

Italijani se v zadnjem obdobju uspešno spopadajo s pandemijo novega koronavirusa. Foto: Reuters

V naši zahodni sosedi so prejšnji konec tedna gostili že svetovno člansko prvenstvo, potem ko so se mu v Švici odpovedali, še pred tem pa etapno dirko od Tirenskega do Jadranskega morja. Optimističen je tudi Mauro Vegni, direktor Dirke po Italiji in preostalih dirk pod okriljem organizacije RCS Sport, čeprav v isti sapi priznava, da je organizacija dirke v trenutnih razmerah ogromen zalogaj.

"Izvajati moramo številne teste na novi koronavirus in preverjati čistost mehurčkov, v katerih ekipe vzdržujejo visoko raven zdravstvenih ukrepov, in to je vse prej kot lahko."

Celotna organizacijska ekipe je že prejšnji petek opravila teste na novi koronavirus. Skupaj z ekipami, ki bodo nastopile na Giru, jih bodo ponovili pred štartom v Palermu. "Teste bomo opravili tudi na oba prosta dneva, tako da mislim, da se približujemo varnostnim protokolom na Touru," je povedal v pogovoru za italijanski kolesarski portal Tuttobiciweb.

Foto: Vid Ponikvar

Pravilo dveh pozitivnih testov in odhoda z dirke na Giru ne bo veljalo

Bosta pa na tem področju dve razliki v primerjavi s Tourom in prihajajočo Vuelto, ta se bo letos križala z Girom (20. oktober–8. november). Predstavnikom medijev svojega zdravstvenega stanja ne bo treba dokazovati z negativnim testom na novi koronavirus, ampak bo za poročanje z dirke zadostovalo potrdilo, v katerem bodo zagotovili, da v zadnjih 14 dneh niso bili v stiku s pozitivnimi na novi koronavirus, prav tako pa ne kažejo simptomov in niso bili v državah z rdečega seznama. Vegni namreč pravi, da od ljudi, ki so zunaj njihove organizacije, testa ne morejo zahtevati.

Prav tako ne bodo sledili protokolu s Toura, ki narekuje, da mora, če v sedmih dneh v ekipi potrdijo dva pozitivna primera med kolesarji ali v spremljevalni ekipi, celotna ekipa zapustiti dirko.

Organizatorji Gira so se odločili, da bodo kolesarja ali člana ekipe s pozitivnim testom izolirali od preostalih, medtem ko bi med preostalimi člani ekipe naslednje tri oz. štiri dni opravljali redno testiranje, s katerimi bi imeli pregled nad situacijo v določenem mehurčku.

"Poslati kolesarja ali celotno ekipo domov zaradi dveh pozitivnih testov se mi zdi skrajno nepravična poteza. Ponavljam, če bosta v ekipi na primer pozitivna voznik in maser, ju bomo izolirali. Ni pravično, da bi zaradi dveh primerov uničili delo celotne ekipe," je poudaril Vegni.

Giro se bo 25. oktobra končal s kronometrom v Milanu. Foto: Reuters

Zaskrbljeni nad nizkimi temperaturami

Glede na to, da je Giro letos na sporedu v jesenskem namesto v spomladanskem terminu, organizatorje nekoliko skrbi vreme, predvsem v zadnjem tednu, ko bodo kolesarji nizali višinske metre v Alpah. Vegni pravi, da ga bolj kot morebiten sneg in dež skrbijo temperature.

"Če bo 11 stopinj Celzija in bo ob tem še deževalo, bodo kolesarji imeli občutek, kot da se temperature gibljejo okrog ničle, kar pa nas skrbi," je opozoril. Če bodo razmere nemogoče, bodo etape primerno preoblikovali.

Foto: Anže Malovrh/STA

Brez navijačev v štartno-ciljnem prostoru

Direktor Gira je še napovedal, da tudi na Giru, podobno kot na svetovnem prvenstvu v Imoli in na Touru, letos ne bo navijačev v štartno-ciljnem prostoru, bodo pa lahko zbrani ob trasi. "Kot smo lahko videli že v Imoli, imamo italijanske navijače lahko za vzor. Dirko so spremljali zbrano in spodbujali kolesarje, pri tem pa niso skakali po cesti, nosili so maske in spoštovali socialno razdaljo."

Omenil je, da je navijačev letos na dirkah res manj kot prejšnja leta, jih je pa zato več pred televizorji. "Ratingi televizijskih prenosov kolesarskih dirk so namreč odlični," je zadovoljen prvi mož rožnate pentlje.