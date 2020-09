Bojeviti Hirschi do prestižne zmage, Pogačar deveti

Hirschi je z odločilnim napadom čakal čisto do zaključka dirke, ko mu je ostalo le še kakšnih 50 metrov ciljnega vzpona na znameniti Mur de Huy. V šprintu je bil 22-letni švicarski as močnejši od Francoza Benoita Cosnefroyja (AG2R la Mondiale) in Kanadčana Michaela Woodsa (EF Pro Cycling), ki sta zasedla preostali dve stopnički odra za zmagovalce.

"Za nas je bil to popoln dan, nadzorovali smo manjšo skupino štirih ubežnikov, ekipa pa je delo opravila odlično. V zadnjem krogu je šlo zares na polno, na koncu pa sem imel dobre noge, kar je tudi odločilo," je dejal 22-letnik iz Berna, ki postaja pravi strokovnjak za zahtevne enodnevne preizkušnje. "Škoda, da ni bilo gledalcev. Zadnji vzpon je res zelo strm in ne smeš prehitro začeti. V glavi moraš biti močan že zato, da se prebiješ čez bolečino. To je res brutalen vzpon," je po prestižni zmagi še povedal Hirschi.

Pogačar tokrat deveti

Slovenski junak Toura Tadej Pogačar je znova kolesaril imenitno, a se v boj za zmago ni vmešal, ciljno črto je prečkal na devetem mestu, pet sekund za zmagovalcem. Pogačarja je do vzpona pripeljal Jan Polanc, dirko pa končal na 61. mestu.

Revivez le dernier kilomètre et la superbe victoire de @MarcHirschi 🇨🇭 au sommet du Mur de Huy ⛰



Relive the last kilometer and the stunning victory of @MarcHirschi 🇨🇭 at the top of Mur de Huy ⛰#FlecheWallonne pic.twitter.com/a3Sp3235Se — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) September 30, 2020

"Ekipa je danes delala zelo dobro in do Mura sem prišel v odličnem položaju. Na zadnjem klancu pa nisem imel dovolj moči, a vseeno zaradi rezultata nisem preveč razočaran. Še vedno čutim nekaj utrujenosti po zares težki dirki na svetovnem prvenstvu. Zdaj se bom nekoliko odpočil in se osredotočil na nedeljsko dirko Liege–Bastogne–Liege, kjer mi trasa nekoliko bolj ustreza," je povedal 22-letnik iz Klanca pri Komendi.

Drugi najboljši Slovenec na dirki je bil Matej Mohorič (Bahrain McLaren), ki je preizkušnjo končal na 26. mestu.

Hudo razočarani so lahko v moštvu Deceuninck QuickStep, saj so imeli 20 kilometrov pred ciljem v vodstvu mladega belgijskega debitanta na dirkah WorldToura, 21-letnega Maurija Vansevenanta. Ta je bežal pred glavnino, ki mu ni mogla slediti, dokler se ni s padcem sam izločil iz boja za zmago.

Valonska puščica 2020, vrstni red: 1. Marc Hirschi (Švi) Team Sunweb 4;49:17 2. Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 3. Michael Woods (Kan) EF Pro Cycling 4. Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 5. Daniel Martin (Irs) Israel Start-Up Nation 6. Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers isti čas 7. Patrick Konrad (Avt) Bora-Hansgrohe + 0:05 8. Richie Porte (Avs) Trek-Segafredo 9. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates isti čas 10. Simon Geschke (Nem) CCC Team 0:10 ... 25. Matej Mohorič (Slo) Bahrain-McLaren 0:18 61. Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1:40

