Roglič se vrača, pred njim novost

Po naporni Dirki po Franciji in cestni preizkušnji na svetovnem prvenstvu si je slovenski kolesar Primož Roglič vzel nekaj dni tekmovalnega počitka. Na štartu ga bomo videli v nedeljo na belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege, na kateri bodo nastopili še junak Toura Tadej Pogačar, ki je bil dejaven že na klasiki Valonska puščica, Jan Polanc in Matej Mohorič. Sicer pa bo v Belgiji zvezdniška zasedba in lahko pričakujemo pravi kolesarki spektakel.

V sanjskem koledarskem letu 2019 je Primož Roglič ob osvojeni Vuelti in še drugih dirkal krstno slavil zmago tudi na enodnevni klasiki. Obakrat se je to zgodilo na italijanskih tleh in ravno pred enim letom.

Sprva je pustil tekmece za seboj na 207,4 kilometra dolgi preizkušnji Giro dell'Emilia, tri dni pozneje pa še na 197,8 kilometra dolgi trasi Tre Valli Varesine.

Ob prehodu v letošnje leto so v nizozemskem moštvu Jumbo-Visma zanj začrtali novi preizkušnji, in sicer belgijski klasiki Valonsko puščico in Liege-Bastogne-Liege, ki ju pred tem še ni imel nikoli na seznamu. A je Valonsko puščico zaradi utrujenosti po Dirki po Franciji, na kateri je v zadnjem trenutku izgubil končno zmago, in svetovnem prvenstvu izpustil.

V akciji tudi Pogačar, ki pričakuje več kot od Valonske puščice

Zdaj se vrača v pogon. Pred njim je kar 257 kilometra dolga preizkušnja, torej dober kilometer manj, kot je kolesaril na prvenstvu v Imoli, kjer je kot najboljši Slovenec zasedel šesto mesto.

Slovenski junak Toura Tadej Pogačar je lani že nastopil na tej dirki in bil 18. Letos cilja bistveno višje.

V akciji bomo videli tudi junaka letošnjega Toura Tadeja Pogačarja, ki je pred dnevi že vozil Valonsko puščico in bil deveti. Poudaril je, da mu trasa Liege-Bastogne-Liege bolj ustreza, zato bo zanimivo spremljati, kaj bo 22-letni kolesar s Klanca pri Komendi pripravil tokrat. Zanj bo to drugi nastop na tej dirki. Lani jo je končal na 18. mestu.

Ob sebi bo imel pomočnika Jana Polanca, od slovenskih kolesarjev pa bo na delu še Matej Mohorič v dresu Bahrain McLarna.

Trasa Lege-Bastogne-Liege

Zvezdniška zasedba na čelu s svetovnim prvakom

Julian Alaphilippe bo na dirki nastopil v vlogi svetovnega prvaka. Foto: Reuters Na nedeljski dirki bo prava zvezdniška zasedba. V pogon se prav tako vrača aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe (The Deceuninck-Quick Step), ki je v Imoli spisal prav posebno zgodbo. Imena Alejandro Valverde (Movistar), Marc Hirschi (Team Sunweb), Adam Yates (Mitchelton Scott), Mikel Landa (Bahrain McLaren), Richie Porte (Trek-Segafredo), Michal Kwiatkowski in Chris Froome (Ineos Grenadiers), Greg Van Avermaet (CCC Team), Warren Bargil (Team Arkea-Samsic), Guillaume Martin (Cofidis), Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) in Michael Woods (EF Pro Cycling) zagotavljajo spektakel.

Lani se je zmage veselil Danec Jakob Fuglsang, ki je bil za skoraj trideset sekund hitrejši od Davida Formola in skoraj minuto od Maximiliana Schachmanna.