Se je Belgijcem zmešalo? Za poraz van Aerta krivijo Rogliča.

Prepričani so, da bi moral slovenski državni prvak, ki je na svetovnem prvenstvu prikolesaril do šestega mesta, narediti več, da bi klubskemu kolegu iz Jumbo-Visme pomagal premostiti zaostanek za Alaphilippom ter mu s tem omogočiti šprint za naslov svetovnega prvaka, poroča CyclingWeekly.

Van Aertu niso želeli pomagati ...

Glede na to, kako je van Aert garal za Rogliča na nedavnem razburljiveme tritedenskem Touru, bi se mu moral Roglič oddolžiti na svetovnem prvenstvu, menijo Belgijci. V zaključku naporne 258-kilometrske dirke svetovneg aprvenstva je Alaphillipu uspelo pobegniti skupinici z van Aertom, Jakobom Fuglsangom, Michalom Kwiatkowskim, Marcom Hirschijem in Rogličem, kolesarji pa nato niso sodelovali v lovu na Francoza.

Van "gouden hulp" tot "geen kl***** gedaan" in de finale #Imola2020



🎬 Het werk dat Roglic (niet) opknapt voor Van Aert op het WK:https://t.co/j91W9ZlZOq pic.twitter.com/aSCxwYc7dp — Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 28, 2020

Če gre Danca, Poljaka in Švicarja razumeti, da niso imeli nobenega motiva, da bi van Aerta spravili v položaj, ko bi jih nato zlahka pospravil v ciljnem šprintu, so belgijski mediji več lojalnosti pričakovali od Rogliča. Čeprav Zasavec in van Aert na svetovnem prvenstvu nista bila sotekmovalca, pač pa v nacionalnih dresih tekmeca in s tem v prvi vrsti odgovorna svojim navijačem in reprezentančnim kolegom, določena mera sodelovanja po klubski liniji velja tudi na reprezentančnih tekmah.

Cestna dirka SP skozi fotografski objkektiv (foto: Vid Ponikvar):

... Roglič mu ni mogel

A Roglič bi, če bi imel dovolj moči, bržčas napadel kolajno, a po naporni in zanj razočarajoči Dirki po Franciji, na kateri mu je zmago spektakularno izmaknil Tadej Pogačar, ni imel več pravega dinamita v nogah. Tega se dobro zaveda tudi van Aert sam, ki se je slovenskemu asu postavil v bran. "Škoda, da je toliko hrupa okoli tega. Primož je dal največ, kar je zmogel. To sem videl sam in o tem lahko najbolje sodim. Vozil je na meji, več ni zmogel. Po sedmih urah dirkanja ni vedno vprašanje, ali hočeš, pač pa, ali zmoreš. Prepričan sem, da je želel mojo zmago, a je bil izčrpan kot mi vsi," je povedal za Sporzo.

Roglič se je za televizijo VTM opravičeval: "Raje bi videl, da bi svetovni prvak postal Wout namesto Alaphilippa. Toda jaz sem bil na svoji meji, niti šprintati nisem več mogel. Tisti štirje kolesarji so bili vsi močnejši od mene, na vsakem ovinku sem moral loviti. Dal sem vse, kar sem lahko."

