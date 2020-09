Trasa svetovnega prvenstva mimo mesta s tragičnim pridihom #video

Za ljubitelje formule 1 ima spodnji video poseben čustven naboj

Organizatorji svetovnega prvenstva v kolesarstvu v Imoli so dobili odlično zamisel, kako narediti dirke še bolj spektakularne. Tako so kolesarji in kolesarke že na kronometru vozili po dirkališču formule 1. Enako bo na današnji cestni preizkušnji, na kateri se Slovenija s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem spogleduje z medaljo.

Večkrat mimo kipa Ayrtona Senne

V našem taboru upajo, da se bo pisala zgodovina. V Imoli pa se je že posebna, ko je bil Roglič star štiri leta, Pogačar pa se sploh še ni rodil. Na žalost ima spomin tragičen prizvok. Prav na dirkališču Autodromo Enzo e Dino Ferrari se je 1. maja 1994 smrtno ponesrečil za mnoge največji voznik formule 1.

Ob njegovem spomeniku v Imoli so številne zastave, sporočila ... Foto: Jaka Lopatič

Za Brazilca Ayrtona Senno je bil takrat usoden ovinek Tamburello, ki so ga nato spremenili. V parku Acque Minerali, v neposredni bližini tragičnega dogodka, ki je razparal srca ljubiteljev tega športa, so njemu v čast postavili prav poseben kip, na katerem je vgraviran njegov znameniti stavek, ki je dal vsem misliti: "Mislim, da sem zelo oddaljen od načina življenja, ki bi ga želel imeti."

In mimo njega se kolesarji in kolesarke na tem prvenstvu večkrat peljejo, zlasti na cestni dirki, ki je krožna – današnja moška preizkušnja bo imela kar devet krogov, dolga pa bo 258,2 kilometra.

Vse se je začelo obračati v napačno smer z odhodom k Williamsu

V okolici kipa je čutiti poseben naboj. Čustva ljubiteljem tega športa ob pogledu na vse zastave, med drugimi najdemo tudi slovensko, in zapise pridejo na plan. Senna je namreč v formuli 1 pustil poseben pečat.

V Braziliji je imel status boga. Ko je dirkal na prizoriščih formule 1, so bili njegovi rojaki prikovani pred male zaslone in ob njegovih uspehih dobili zadoščenje ter kanček veselja, ki ga v življenjih zaradi revščine niso imeli. A ni bil priljubljen le doma, ogromno privržencev je imel po vsem svetu. Z brezkompromisnim načinom vožnje je navduševal ljubitelje bencinskih hlapov, bil tudi trikrat svetovni prvak.

Kot bi slutil, da se bo nekaj zgodilo. Foto: Getty Images Tisto tragično leto je presedlal k Williamsu, a bil že na testiranjih nemiren, potem ko je bilo ogromno preglavic z avtomobilom. Nenehno je bila v zraku negotovost, da se bo nekaj pripetilo. Pred domačimi navijači v Braziliji in na VN Pacifika na Japonskem sploh ni osvojil točk, pa čeprav je imel najboljši startni položaj na obeh stezah.

Črn konec tedna se je začel z nesrečo njegovega rojaka Barrichella

Ko se je karavana formule 1 preselila v Imolo na VN San Marina, je za vodilnim Michaelom Schumacherjem zaostajal 20 točk. Brazilec je takrat s prstom kazal na njegov avtomobil, saj je sumil, da uporablja sistem elektrotehnike proti zdrsu koles, ki so ga prepovedali.

Črn konec tedna je napovedal že izlet Rubensa Barrichella s steze – v šikani Variante Bassa se je pri 230 kilometrih na uro huje zaletel v zaščitno ograjo. Čustveni Ayrton je takoj odšel v zdravniški center pogledat, kako je z rojakom. Kot poročajo, naj bi po koncu dneva v hotelu poklical dekle Adrieane Galisteu ter padel v jok, potem ko je podoživel, kaj se je zgodilo Barrichellu.

Nesreča, ki je Senna ni preživel. Foto: Reuters

Sobota se je začela bolj optimistično. Na treningu je postavil najhitrejši krog, kar je bilo spodbudno pred kvalifikacijami. A so le-te terjale prvo smrtno žrtev tisti konec tedna. Avstrijec Roland Ratzenberger je s kar 314 kilometri na uro zletel s steze. Usodne nesreče ni preživel.

Odgovorni na Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) so Senno kaznovali, ker si je šel ogledat kraj nesreče. Nevrokirurg Sid Watkins, ki mu je potrdil smrt Avstrijca, mu je celo svetoval, naj ne dirka in gre raje z njim na ribolov. Kot se je pozneje po smrti Senne izvedelo, je imel v svojem avtomobilu avstrijsko zastavo, s katero je želel počastiti Ratzenbergerjevo smrt.

Usodni ovinek Tamburello

Brazilec kvalifikacij nato ni nadaljeval, saj ga je smrt vidno pretresla. V hotelu se je spet čustveno zlomil, bil tik pred tem, da v nedeljo ne nastopi, a so ga prijatelji in šef ekipe Frank Williams prepričali, da se je odpravil na štart.

Hudič je imel tisti konec tedna dejansko mlade. Celo v štartni koloni se je zgodila nova nesreča. Pedro Lamy se je namreč zaletel v JJ Lehta, delci razbitin dirkalnikov pa so v množici navijačev poškodovali devet ljudi.

Foto: Reuters

Vozniki formule 1 so morali pet krogov voziti za varnostnim avtomobilom. Opel Vectro, ki ni bil dirkalni avtomobil, je vozil Max Angelelli. Senna je celo zapeljal vzporedno z njim in mu z gesto nakazal, naj vozi hitreje. Ker Oplov avtomobil ni bil primeren, da bi opravljal funkcijo varnostnega vozila, so morali dirkači voziti nekoliko počasneje, posledica tega pa je bil nižji pritisk v gumah.

Svet se je ustavil

Ko se je v šestem krogu varnostni avtomobil umaknil, je Senna kot vodilni takoj pohodil stopalko za plin. Že v naslednjem pa se je zgodil tragični trenutek. V ovinku Tamburello je pri 310 kilometrih na uro nenadoma zletel s steze. Čeprav je zaviral in spravil hitrost na 218 kilometrov na uro, se ni mogel izogniti trku v nezavarovano ograjo.

Svet se je ustavil, Senna pa nepremičen ostal v dirkalniku. Trohica upanja je sledila po desetih sekundah, ko je malenkostno premaknil glavo, a je takoj zatem obstala. Usodna je bila železna palica, ki povezuje kolo z dirkalnikom. Prebila mu je čelado in poškodovala glavo. Če se to ne bi zgodilo, bi Senna nesrečo preživel.

Foto: Jaka Lopatič

S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico Maggiore v Bologni, kjer se je srce dokončno zaustavilo ob 18.37, tri minute pozneje pa so razglasili njegovo smrt.

V domovini je bilo tridnevno žalovanje, na njegovi zadnji poti ga je pospremilo približno milijon Brazilcev. 1. maja je tako pri vsega 34 letih odšel eden največjih, za mnoge najboljši voznik formule 1. A bo spomin nanj za vedno ostal, tudi s pomočjo kipa, ki je ob dirkališču v Imoli.