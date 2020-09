Velika smola za Tratnika: zlomljena balanca in strah pred padcem

Edini slovenski kolesar na kronometru na svetovnem prvenstvu Jan Tratnik je imel na trasi obilico težav, potem ko se mu je odlomil desni del naslona za roke. "Nazaj grede me je to oviralo, ker so bile hitrosti zelo visoke. Nisem mogel najti ritma. Paziti sem moral, da nisem padel s kolesa," je po osvojenem 24. mestu pojasnjeval v cilju. Svetovni prvak je na veliko veselje gostiteljev postal domači matador Filippo Ganna.

Jan Tratnik je v Imoli odkolesaril svoj četrti kronometer na svetovnih prvenstvih. Po osvojenem 24. mestu njegov najboljši rezultat ostaja tisti iz Bergna 2017, ko je bil deseti – takrat je Primož Roglič osvojil srebrno medaljo.

Za Idrijčana je bil to drugi najboljši dosežek, a bi ga lahko na koncu na lestvici iskali nekoliko višje, če ne bi imel resnih težav s kolesom: "Do polovice mi je šlo kar v redu. Zadovoljen sem bil. Nato sem očitno naletel na luknjo. Balanca se mi je zlomila, kar pomeni, da nisem mogel imeti desne roke lepo naslonjene. Nazaj grede me je to oviralo, ker so bile hitrosti zelo visoke. Nisem mogel najti ritma. Paziti sem moral, da nisem padel s kolesa, ker nisem imel opore komolca. Psihično je to vplivalo name. Nisem se mogel udobno namestiti. Iskal sem ritem, a ga nisem mogel dobiti. Nisem ravno zadovoljen. To je zelo močno vplivalo. Zelo žal mi je. Na koncu sem skušal iztisniti vse. To je bil moj maksimum."

Pri 65 km/h je moral iskati pravo pozicijo, kar je bilo nevarno

Kolesarjem je v prvi polovici 31,7 kilometra dolgega kronometra pihal veter v prsi, nazaj grede pa so imeli pomoč. In ravno v tem delu so bile hitrosti zelo visoke, zato si lahko ljubitelji kolesarstva predstavljate, kako nelagodno je moralo biti slovenskemu kolesarju na kolesu. Kot je dejal, so bile nazaj grede hitrosti okoli 65 km/h, sam pa ni mogel držati prave pozicije na kolesu, kar je na kronometru bistvenega pomena.

Desna opornica se mu je zlomila, zaradi česar ni mogel več najti prave pozicije na kolesu, kar je v vožnji na čas izjemno pomembno. Foto: Jaka Lopatič

"Na čas nisem gledal. Osredotočil sem se na svojo moč. Do polovice mi je šlo v redu. Nazaj grede nisem mogel razviti optimalne hitrosti. Strah me je bilo, da ne bi padel s kolesa. Še zmeraj gre nekaj upora na balanco," je še povedal Tratnik, ki ga v nedeljo čaka druga preizkušnja. Na cestni dirki bo pomagal Tadeju Pogačarju in Rogliču – ker sta po pogovoru s selektorjem Andrejem Hauptmanom sprostila mesto v kronometru, je dobil priložnost prav on –, a o njej še ne razmišlja: "Osredotočen sem bil le na kronometer. Zdaj se bom odklopil in dal glavo na cestno dirko."

Junak kronometra, ki se je zaključil na dirkališču formule 1 v Imoli, je postal domačin Filippo Ganna. Odpeljal je sanjski kronometer in se veselil zlate medalje. Razdaljo 31,7 kilometra je prekolesaril v 35 minutah in 54 sekundah, njegova povprečna hitrost pa je znašala kar 53 km/h. Njegov naskok pred srebrnim Woutom van Aertom iz Belgije, ki je Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi, je bil kar 27 sekund, bronasti Stefan Küng iz Švice pa je zaostal natanko pol minute.

Na četrtem mestu najdemo Gerainta Thomasa (Velika Britanija), mesto za njim pa je bil najhitrejši na zadnjih dveh prvenstvih Rohan Dennis (Avstralija).

V soboto bo v Imoli ženska cestna preizkušnja, v nedeljo pa še moška, na kateri bo slovenska reprezentanca v kakovostni zasedbi napadala medaljo.

